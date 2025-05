TOP 7 gamepads: los mejores modelos de mandos en 2025

El ratón y el teclado están muy bien, pero algunos juegos requieren literalmente un gamepad. Plataformas, juegos de lucha o carreras arcade — en todos estos géneros, un mando no es solo cómodo, es indispensable. Porque el juego normal empieza con un control normal — nada de acrobacias con los dedos. En 2025, la oferta de gamepads es enorme, pero hemos seleccionado los que creemos que son los mejores — para diferentes necesidades y presupuestos.

Criterios de selección

Plataforma y compatibilidad

Antes de elegir un gamepad, decide dónde piensas jugar. Aunque algunos modelos pueden funcionar con varios dispositivos, la compatibilidad no siempre es universal. Es importante asegurarse de que el mando es compatible con precisión con el sistema que necesitas: PC, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation o Xbox.

PC . La mayoría de los gamepads para PC están diseñados para Windows y utilizan XInput — esto proporciona la mejor compatibilidad con los juegos de Windows. Algunos modelos también soportan DirectInput — esto es importante para juegos antiguos que no reconocen XInput. En Steam, busca la compatibilidad con Steam Input — de esta forma podrás configurar fácilmente los botones incluso en el modo Big Picture.

. La mayoría de los gamepads para PC están diseñados para Windows y utilizan XInput — esto proporciona la mejor compatibilidad con los juegos de Windows. Algunos modelos también soportan DirectInput — esto es importante para juegos antiguos que no reconocen XInput. En Steam, busca la compatibilidad con Steam Input — de esta forma podrás configurar fácilmente los botones incluso en el modo Big Picture. Android e iOS . Lo principal aquí es la compatibilidad con Bluetooth, ya que las conexiones por cable a los smartphones suelen ser incómodas o imposibles sin adaptadores. También es importante comprobar si el gamepad es compatible con los estándares móviles: HID para Android o MFi (o el nuevo marco Game Controller) para iOS. Sin esto, algunos juegos simplemente no verán el gamepad.

. Lo principal aquí es la compatibilidad con Bluetooth, ya que las conexiones por cable a los smartphones suelen ser incómodas o imposibles sin adaptadores. También es importante comprobar si el gamepad es compatible con los estándares móviles: HID para Android o MFi (o el nuevo marco Game Controller) para iOS. Sin esto, algunos juegos simplemente no verán el gamepad. Nintendo Switch y PlayStation. Estas plataformas tienen sus propios protocolos y limitaciones. Por ejemplo, la Switch no suele funcionar con gamepads «universales» Bluetooth sin un adaptador aparte. PlayStation, especialmente PS5, solo admite gamepads de marca o análogos con licencia. Si quieres tener un conjunto completo de funciones — gatillos adaptables, giroscopio, vibración — es mejor hacerse con un mando especialmente diseñado para la plataforma respectiva.

Tipo de conexión

Las conexiones por cable suelen ofrecer menor latencia y un rendimiento más estable. Esto es una ventaja para quienes juegan a eSports o buscan la máxima precisión. Además, no tendrás que interrumpir tu partida en caso de problemas con la batería.

Las conexiones inalámbricas por Bluetooth o radio (2,4 GHz) ofrecen la comodidad de jugar en el sofá o en la cama, pero pueden tener una latencia mayor que las conexiones por cable. Sin embargo, muchos de los gamepads inalámbricos actuales, como el Mando Inalámbrico Xbox, ofrecen una latencia casi nula gracias a Bluetooth Low Energy y Wi-Fi.

Ergonomía y comodidad

Independientemente de la plataforma en la que juegues, es importante que tu gamepad sea cómodo. Esto es fundamental para largas sesiones de juego, ya que un botón con una forma incorrecta o duro puede causar incomodidad o incluso fatiga en las manos.

Peso y equilibrio: el gamepad no debe ser tan pesado que canse las manos. Los modelos ligeros suelen ofrecer más maniobrabilidad, pero pueden resultar menos estables que los más pesados.

Disposición de botones y sticks: La disposición estándar de los botones de la mayoría de los gamepads es adecuada para la mayoría de los usuarios, pero si tienes las manos grandes, busca modelos con botones más separados. Por ejemplo, Xbox. Para manos pequeñas, modelos compactos como el retro 8BitDo SN30 Pro+ pueden resultar más cómodos.

Personalización

Este es uno de los aspectos más importantes que pueden afectar significativamente a la jugabilidad. Estas son las características clave que hay que tener en cuenta:

Botones de asignación . Muchos gamepads modernos permiten reasignar las funciones de los botones para adaptarlas a tus necesidades — ya sea a nivel del sistema operativo, a través de Steam Input o mediante utilidades propietarias. Esto es especialmente útil para juegos complejos o esquemas de control no estándar.

. Muchos gamepads modernos permiten reasignar las funciones de los botones para adaptarlas a tus necesidades — ya sea a nivel del sistema operativo, a través de Steam Input o mediante utilidades propietarias. Esto es especialmente útil para juegos complejos o esquemas de control no estándar. Ajuste de la intensidad de la vibración y la sensibilidad de los disparadores . Algunos modelos, como el Xbox Elite Series 2 o el 8BitDo Pro 2, permiten cambiar la intensidad de la vibración, así como ajustar el recorrido y la sensibilidad del gatillo. Esto te da más control en shooters, carreras o simulaciones deportivas.

. Algunos modelos, como el Xbox Elite Series 2 o el 8BitDo Pro 2, permiten cambiar la intensidad de la vibración, así como ajustar el recorrido y la sensibilidad del gatillo. Esto te da más control en shooters, carreras o simulaciones deportivas. Macros . Permiten programar una serie de pulsaciones — pulsas un botón y el mando ejecuta toda la cadena de acciones. Esto es especialmente útil para MMORPG, juegos de lucha o de estrategia. Sin embargo, esta característica está disponible sobre todo en gamepads de gama media y alta o en modelos enfocados a los eSports.

. Permiten programar una serie de pulsaciones — pulsas un botón y el mando ejecuta toda la cadena de acciones. Esto es especialmente útil para MMORPG, juegos de lucha o de estrategia. Sin embargo, esta característica está disponible sobre todo en gamepads de gama media y alta o en modelos enfocados a los eSports. Configuración de zonas muertas y pilas analógicas. Algunos gamepads permiten ajustar con precisión las zonas muertas de los sticks, la sensibilidad del cursor y la velocidad de respuesta. Estas funciones son especialmente útiles en juegos FPS o simulaciones de carreras. Están disponibles en modelos premium (por ejemplo, Xbox Elite) o mediante software en un PC (por ejemplo, Steam).

Calidad de construcción y precio

La calidad de fabricación de un gamepad determina su durabilidad y tacto durante el juego. Los botones de plástico pueden hacer que algunos modelos sean más propensos a romperse tras un uso prolongado. Los elementos metálicos, como los que se encuentran en el Razer Wolverine o el Xbox Elite, no solo añaden atractivo, sino también durabilidad.

Y es importante encontrar un equilibrio entre precio y calidad. Los gamepads económicos pueden ser una buena opción para los principiantes, pero si quieres ajustes flexibles y sesiones de juego largas y cómodas, deberías considerar modelos de una clase superior.

El mejor gamepad polivalente — Xbox Wireless X/S

Cuando se habla de un gamepad universal, lo primero que viene a la mente es Xbox Wireless Controller — no por marketing, sino por calidad demostrada y compatibilidad meditada. Es compatible con todo: Windows, Android, Xbox Series, incluso Steam Deck.

Este es el caso en el que «plug and play» — no es solo una frase de la caja, sino una promesa real. Se conecta fácilmente tanto por Bluetooth como por USB-C, y la mayoría de los juegos lo detectan al instante sin necesidad de bailar ningún controlador adicional.

El mando tiene una disposición clásica: sticks asimétricos, un nuevo D-pad (con segmentación en forma de cruz), botones con un clic claro, un acabado mate suave y botones de disparo actualizados con microtextura. Se siente seguro en las manos, a pesar de ser relativamente ligero. No hay sorpresas aquí — todo es familiar y automatizado, y esto es una ventaja si un jugador planea pasar 4-5 horas en el juego. También hay que mencionar su versatilidad en el ecosistema Microsoft. Accesorios Xbox permite personalizar la asignación de botones, guardar perfiles y calibrar sticks y gatillos. No es DualSense, por supuesto, con pulsación adaptativa, pero está mucho mejor soportado en el mundo de los dispositivos Windows. En términos relativos, si tus juegos — vienen con Game Pass, entonces este es casi un gadget imprescindible. El inconveniente es la fuente de alimentación. El mando funciona con pilas AA normales, y aunque esto se compensa en parte con las pilas extraíbles (que hay que comprar por separado), la sensación «retro» en 2024 es un poco sorprendente.

Tampoco hay vibración en las plataformas móviles Android — se trata de una limitación del firmware oficial cuando se conecta por Bluetooth. Sin embargo, vale la pena señalar que hay soluciones: puedes activar parcialmente la vibración usando utilidades de terceros como Mantis Gamepad Pro o Bluetooth Auto Connect. Así que realmente no hay soporte de vibración en Android fuera de la caja — tienes que bailar con la pandereta.

Pero si no es nitpick, es — gamepadque es adecuado para todas las ocasiones. Su precio oscila entre 1.910 UAH a 4.369 UAH, que no es exactamente «presupuesto», pero para la versatilidad que ofrece, se justifica.

El mejor gamepad para jugadores de PC — Sony PS5 DualSense

Parecería que por qué Sony DualSense Pero si eres un caballero del PC con hardware de gama alta, que busca la inmersión más profunda en un juego en el que se siente hasta la más mínima vibración, merece la pena probar este gamepad, al menos una vez.

DualSense incorpora giroscopio, micrófono, panel táctil e indicación luminosa. Pero, por supuesto, la mayoría de estas funciones no funcionan en un PC. El giroscopio sólo se utiliza en algunos emuladores o con Steam Input. Touchpad — parcialmente funcional, sobre todo como sustituto del ratón. El micrófono es prácticamente inútil. Pero lo que realmente impresiona son los gatillos. Incluso en un PC, muchos juegos tienen activada la resistencia adaptativa a través de Steam Input, y es una experiencia de juego diferente.

El inconveniente es el soporte. Por desgracia, fuera del ecosistema PlayStation, algunas funciones están simplemente desactivadas. En algunos juegos, los gatillos adaptativos se ignoran, y la vibración sólo funciona en modo básico. Además, para liberar todo el potencial de DualSense, hay que indagar en Steam Input o utilizar utilidades de terceros como DS4Windows. No es lo más conveniente, especialmente para los principiantes.

Otra cosa es la duración de la batería. La batería integrada dura unas 8-12 horas, dependiendo de lo activos que estén funcionando todos los sensores y vibraciones. Se puede cargar a través de USB-C, lo cual es conveniente, pero la batería no es extraíble — tarde o temprano tendrás que desmontar la carcasa o usarla en el modo cableado.

Y a pesar de todo esto, DualSense — es algo difícil de sustituir. No es solo por el control, es por la sensación de juego.

El precio del dispositivo oscila entre 2.716 y 5.363 UAH, y sí, es más caro que un mando de Xbox. Pero si estás cansado del teclado «clic-clic» clásico y quieres algo nuevo y genial, DualSense se convertirá en un amigo inesperado en tu PC.

El mejor gamepad para juegos móviles (Android/iOS) — Razer Kishi V2

Si has estado buscando el mejor gamepad para juegos móviles que funcione tanto con Android como con iOS, entonces Razer Kishi V2 merece sin duda tu atención. Un mando compacto, ergonómico e increíblemente cómodo que convierte tu smartphone en una auténtica videoconsola portátil. Y aunque los juegos para móviles suelen asociarse a los juegos con pantalla táctil, para los verdaderos jugadores, el Razer Kishi V2 — supone una revolución en la forma de jugar en dispositivos móviles.

El Kishi V2 se despliega de forma que el smartphone queda entre dos joysticks, y a primera vista parece un híbrido entre un mando de Xbox y una Nintendo Switch. Su tamaño compacto facilita su transporte, y los mecanismos incorporados permiten ajustar el tamaño a cualquier smartphone. Este es un punto importante, ya que el gamepad es ideal para una amplia gama de dispositivos móviles.

Razer Kishi V2 utiliza una conexión USB-C o Lightning (según la versión de Android o iOS), que minimiza la latencia y mejora la respuesta del mando en comparación con la mayoría de gamepads Bluetooth. Gracias a la conexión directa a través del puerto del dispositivo, se obtiene una respuesta instantánea sin problemas de batería, como suele ocurrir con los modelos inalámbricos. Sin duda, una gran ventaja para los juegos móviles.

Kishi V2 está equipado con todos los controles estándar: dos sticks analógicos, dos gatillos, un D-pad y botones ABXY. Los botones del Razer Kishi V2 no solo son cómodos, sino que también proporcionan una respuesta excelente, lo que te permite controlar fácilmente incluso los juegos más exigentes, como los shooters o los juegos de lucha.

Razer Kishi V2 es compatible con la mayoría de los juegos para móviles disponibles para Android e iOS, y funciona no sólo con juegos nativos sino también con plataformas de streaming populares como NVIDIA GeForce NOW, por ejemplo.

Razer Kishi V2 — una gran elección para quienes desean la mejor experiencia de juego móvil. Gracias a su diseño fácil de usar, su agradable ergonomía y su conectividad instantánea, se ha convertido en un auténtico favorito entre los jugadores móviles. Su precio oscila entre 3.552 y 7.370 UAH.

El mejor gamepad económico — A4Tech Bloody GPW70

A4Tech Bloody GPW70 — un gamepad que demuestra que las soluciones económicas no solo pueden ser asequibles, sino también muy eficaces. Si buscas un mando universal para PC, PlayStation o dispositivos Android que no te deje el bolsillo vacío, merece la pena echar un vistazo a este mando. Combina a la perfección funcionalidad, comodidad y estilo a un precio muy asequible.

Una de las mayores ventajas A4Tech Bloody GPW70 es su versatilidad. Se puede conectar mediante USB o Bluetooth a un PC, PlayStation, Nintendo Switch e incluso a algunos dispositivos Android. Por lo tanto, aunque utilices diferentes plataformas, el GPW70 es la opción adecuada para ti.

El mando está equipado con todos los botones necesarios, así como con varias funciones adicionales para la máxima comodidad. Hay dos botones adicionales ML y MR para macros, que te permiten configurar acciones frecuentes con un solo clic. Activar el modo turbo te dará una ventaja extra en shooters o arcades al activar un ataque o movimiento acelerado.

No todo es perfecto, por supuesto. Como ocurre con muchos modelos económicos, A4Tech Bloody GPW70 puede tener algunos problemas de compatibilidad. Aunque se afirma que es universal, los dispositivos Android más recientes pueden experimentar problemas en algunos casos, y los juegos para móviles pueden requerir ajustes o controladores adicionales.

La batería integrada de 600 mAh proporciona hasta 13 horas de funcionamiento sin retroiluminación ni vibración, y hasta 7 horas con todas las funciones activadas. No es una cifra que bata récords, pero para un gamepad económico, — es bastante normal. El tiempo de carga es de 2,5 horas, lo que también es normal para esta clase.

A4Tech Bloody GPW70 — una opción razonable para quienes desean un mando fiable y funcional sin gastarse mucho dinero. Por el precio de entre 1.099 y 2.019 UAH, obtienes un dispositivo versátil con funciones suficientemente potentes para jugar cómodamente en PC, PlayStation y dispositivos móviles.

Mejor gamepad premium — Xbox Elite Series 2

Xbox Elite Series 2 ofrece todo lo que se puede pedir a un mando: personalización, ergonomía incomparable y una sensación increíblemente precisa en cada botón y joystick.

Tiene un asa ajustable que te permite cambiar su altura para una máxima comodidad, y el gamepad en sí tiene un tacto premium gracias al uso de materiales de alta calidad, como cuero suave e inserciones metálicas. Sin embargo, sigue siendo lo suficientemente ligero como para jugar durante horas sin fatiga.

Una de las principales características es Xbox Elite Series 2 Puedes personalizar los botones y cambiar los componentes. Puedes elegir entre distintos tipos de botones y joysticks, ajustando el gamepad a tus preferencias. También hay una función para ajustar la sensibilidad de los gatillos y los analógicos, lo que te permite personalizar el mando para un juego o estilo de juego concreto.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gamepad puede ser demasiado grande o pesado para algunos usuarios, y para las personas con manos pequeñas, esto puede crear dificultades adicionales.

Autonomía, Xbox Elite Series 2 tiene una batería integrada que te permite jugar hasta 40 horas sin recargar — una de las principales ventajas de este gamepad. La recarga mediante USB-C es rápida y el proceso de carga no requiere mucho tiempo, lo que resulta cómodo para los jugadores activos.

El precio puede variar de 4.719 a 9.675 hryvnias, dependiendo de las promociones y ofertas. Para los jugadores que participan activamente en competiciones o simplemente quieren obtener la mejor experiencia de sus juegos, el precio está bastante justificado.

Resumiendo, Xbox Elite Series 2 — el referente de los gamepads premium. Este mando es ideal para jugadores y entusiastas de los eSports que buscan el mando más personalizado y cómodo posible.

El mejor gamepad para juegos retro y emuladores — 8BitDo SN30 Pro

8BitDo SN30 Pro — una auténtica máquina del tiempo que te transporta a los años 90. Pero a pesar de su aspecto de la vieja escuela, es completamente moderna por dentro: Bluetooth, USB-C, giroscopio, compatibilidad con Windows, Android, macOS, Steam Deck, Nintendo Switch — ¿qué más necesita un jugador retro que es adulto de corazón pero sigue teniendo una consola en su corazón?

Parece 8BitDo SN30 Pro me recuerda a un gamepad clásico de Super Nintendo — disposición familiar de los botones, cuerpo redondeado, incluso la combinación de colores evoca una sensación «lo he visto en alguna parte en UT-1».

Tiene sticks analógicos en toda regla, gatillos L2/R2, un giroscopio e incluso retroalimentación por vibración — todo lo necesario para ejecutar emuladores de PlayStation o incluso proyectos más modernos.

Otro punto fuerte es su movilidad y calidad de conexión. El gamepad funciona tanto por Bluetooth como por USB-C, y conectarlo a smartphones Android o dispositivos Windows es cuestión de segundos. La batería dura hasta 18 horas de juego, y la carga tarda unas 2 horas, por lo que es ideal para viajes largos al estilo «voy a jugar un poco más a Contra y me voy a la cama». Por cierto, el gamepad pesa 114 g, así que no se te cansarán las manos ni en sesiones maratonianas.

Pero no todo es tan de color de rosa — si quieres un agarre más agresivo, como el de un mando de Xbox, esta opción no es para ti 8BitDo SN30 Pro — es más de precisión que de agarre. Además, su formato no es muy ergonómico para palmas grandes. Además, oficialmente, la compatibilidad con iOS tiene limitaciones, por lo que los fans de Apple deben comprobar las configuraciones específicas.

En general, 8BitDo SN30 Pro — una gran opción para aquellos a los que les gusta ejecutar emuladores de SNES, Sega, GBA o incluso PS1 en cualquier cosa con pantalla y batería. No se trata de un gamepad universal «para todas las ocasiones», sino de una herramienta muy especializada para las bondades retro. Pero en su nicho es un auténtico rey. Y cuesta 1.899 UAH, lo que está más que justificado para tanta funcionalidad y calidad.

El mejor gamepad ergonómico de la historia — Mando Pro de Nintendo Switch

Nintendo Switch Pro Controller — es posiblemente uno de los mejores gamepads ergonómicos del mercado, diseñado específicamente para jugar cómodamente y sin fatiga. Diseñado para su uso con Nintendo Switch, este gamepad también es compatible con PC, lo que lo convierte en una opción muy versátil para muchos jugadores.

Una de las principales características de este mando es su equilibrio de peso. Es muy cómodo en las manos y no se siente pesado, incluso después de varias horas de juego intenso. Además, los propios botones tienen una buena retroalimentación, lo que te permite controlar con precisión a tu personaje incluso en las situaciones más difíciles.

Sin embargo, hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, los botones pueden resultar demasiado blandos para algunos usuarios, sobre todo si se comparan con los de mandos clásicos como los de Xbox o PlayStation. Además, debido a su diseño, no es apto para todo tipo de manos: las personas con manos grandes pueden no sentirse tan cómodas como las de manos medianas o pequeñas.

En cuanto a la conectividad Nintendo Switch Pro Controller es compatible con Bluetooth, lo que permite conectarlo fácilmente al PC y a otros dispositivos. Con una batería de larga duración de hasta 40 horas con una sola carga, no tendrás que preocuparte por recargas frecuentes durante largas sesiones de juego.

En resumen, Nintendo Switch Pro Controller — la elección para los que buscan comodidad y ergonomía. Si necesitas un mando cómodo con un buen equilibrio entre ergonomía y funcionalidad, este es el tuyo — a un precio de 2.382 a 4.895 UAH.