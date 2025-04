El ex jefe de Discord nombró 3 juegos que jugará tras su despido: «Me perdí Baldur’s Gate 3, tengo deudas»

El cofundador de Discord, Jason Citron, deja de ser CEO de la compañía — y ya sabe qué hará a continuación.

Todavía no ha pensado del todo qué hará durante el descanso, pero ya ha identificado tres juegos a los que no ha llegado a jugar en mucho tiempo. Según él, tiene varias «deudas de juego» consigo mismo.

«No tengo ningún plan específico para mí. Quizá me tome un breve descanso para pasar tiempo con mis hijos», — dice Citron.

Discord anunció recientemente que El ex vicepresidente de Activision Blizzard será el nuevo CEO. Sin embargo, no todos los usuarios vieron con buenos ojos la idea, dada su experiencia con las microtransacciones. Pero a Jason Citron le preocupa ahora otra cosa — ¿con qué juego empezar?

«Tengo que terminar Final Fantasy 7 Rebirth. Tengo deudas. Quiero jugar al Príncipe Azul. Ni siquiera he jugado a Baldur’s Gate III, aunque parezca mentira», — dijo.

Aunque no tiene planes claros para el futuro — definitivamente no abandonará el juego. No es de extrañar que Citron quiera jugar en Final Fantasy — sigue siendo una continuación del remake del legendario éxito RPG japonés, que fue publicado por Square Enix en 2024. А Baldur’s Gate 3 es generalmente un juego de primera para los fans de Dragones y Mazmorras. Menos conocido pero interesante es Blue Prince — un juego de aventuras detectivescas atmosférico en el que el jugador busca la misteriosa habitación 46 de la finca familiar.

Citron fundó Discord en 2015 junto a Stanislav Vyshnevsky. En el blog interno de la empresa, explicó que «se contrata a sí mismo sin trabajo» — es decir, pasa de sus responsabilidades para dar paso a una nueva gestión. Tras diez años de trabajo, por fin decidió que era hora de jubilarse.

Humam Sahnini — ex vicepresidente de Activision Blizzard — tomará el relevo el 28 de abril. Se espera que lleve a Discord a una nueva etapa que «lleve a la compañía al siguiente nivel». Discord no hizo comentarios sobre el asunto por separado — un portavoz de la compañía solo señaló a los periodistas el blog de Citron y sus publicaciones en X. Su partida no es un escenario típico para los fundadores de tecnología. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, que también tiene 40 años, sigue siendo el jefe de Meta. Y Evan Spiegel, que fundó Snapchat en 2011, sigue siendo su consejero delegado.

Fuente: Business Insider