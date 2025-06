A24 contrata a un YouTuber de 19 años para dirigir un largometraje de terror «The Backrooms»

El YouTuber Kane Parsons, de 19 años, que saltó a la fama en YouTube con su viral de terror «Backstage», dirigirá el largometraje para A24.

Se convierte en el director más joven en dirigir una película para A24. La película estará protagonizada por Chiwetel Ejiofor («12 Years a Slave») y Renate Reynswe («The Worst Person in the World») en los papeles principales. El rodaje comenzará este verano. Para que el prometedor director no se pierda, trabajará con un experimentado equipo de productores. En concreto, se ha unido al equipo el guionista Roberto Patino, conocido por la serie «DMZ».

Se pueden encontrar indicios de una posible trama en Canal YouTube Parsons. A24 contrató al joven tras su corta serie de terror «The Backrooms» se convirtió en un éxito. A juzgar por el original, la película explorará el concepto de dimensiones alternativas y espacios opresivos en los que es fácil perderse. Se espera que el estilo visual que Parsons ha recreado en los cortometrajes se convierta en el principal.

Pero la primera vez que oímos hablar de The Backrooms fue en 2019, en las profundidades de Internet para entendidos — especiales en el foro 4chan. Un usuario anónimo publicó una foto de un pasillo vacío con paredes amarillas, y a otro se le ocurrió una espeluznante. Con el tiempo, la historia creció, y la gente ideó sus propios niveles, reglas y adaptaciones en vídeo.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

«Si no tienes cuidado y accidentalmente te «caes» de la realidad en el lugar equivocado, te encontrarás en «Backstage» — un lugar en el que estarás rodeado por el olor a moqueta vieja y húmeda, la locura de las paredes monoamarillas, el interminable ruido de fondo de las luces fluorescentes y unos 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que podrías quedarte atascado. Que Dios te bendiga si oyes algo deambulando por ahí, porque seguro que ya te ha oído», — decía el post original, escrito el Reddit.

De hecho, A24 ha decidido convertir un vídeo de terror de 4chan en una película en toda regla. La idea encaja con la reciente tendencia de directores de YouTube que reciben luz verde de grandes estudios. Antes, los hermanos Philippou siguieron un camino similar con su canal RackaRacka — su película «Háblame» se convirtió en un éxito inesperado. Y David F. Sandberg, autor del cortometraje «Don’t Turn Off the Lights», realizó más tarde una versión en largometraje y pasó a «Shazam: Wrath of the Gods» en el DCU

Fuente: World of Reel