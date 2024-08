«Alien: Romulus» — el revival digital de un actor fallecido desata la polémica

Los usuarios de las redes sociales llaman a esto «necromancia digital».

Ten cuidado. Hay spoilers a continuación.

En la nueva película de la franquicia «Alien», el público vio a un personaje inesperado. Alrededor de un tercio de la película «Alien: Romulus» aparece un sintético (androide) con la apariencia del fallecido actor Ian Holm. Esta decisión suscitó animados debates en las redes sociales, ya que los usuarios cuestionaron la ética de semejante medida.

I won’t be seeing the movie because of this. This is theft of someones face for a shitty audience moment. Ian Holm is dead, he cannot consent to this. People in the replies to op are complaining about spoilers? Cry about it. Vote with your wallet if you think it’s okay to do this https://t.co/PVA0gOC8TO pic.twitter.com/RGHnNKXOHi

— KatieΩ🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Takoberu2002) August 16, 2024