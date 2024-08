«Alien: Romulus» esconde un misterio sobre Ripley que podría determinar el destino de la franquicia

El director Federico Álvarez ha subrayado en repetidas ocasiones que su obra contiene muchos huevos de Pascua disimulados.

Ten cuidado. Hay spoilers a continuación.

Los espectadores atentos de la película «Alien: Romulus» notaron un detalle interesante en la escena con el accidente de la estación espacial «Renacimiento». Sitio de fans AvP Galaxy sugiere que la pequeña nave que se separó de la estación durante su colisión con los anillos del planeta podría ser un bote salvavidas «Narcissus». En este barco escapó Ellen Ripley (Sigourney Weaver) en la primera película de la serie.

Possible small #AlienRomulus spoiler below:

Some eagle-eyed fans seem to have spotted a small ship ejecting from Renaissance station as it crashes. The ship appears to be none other than the Narcissus, which at this point in time carries Elen Ripley in cryo-sleep. According to… pic.twitter.com/IOIv5mnsNm

— The Sietch of Sci-Fi (@TSoS_) August 20, 2024