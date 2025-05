Apple lanzará iOS 26 en lugar de iOS 19, — Mark Gurman

El denunciante más famoso de Apple informó de que la empresa tiene la intención de cambiar radicalmente la numeración de sus sistemas operativos, no sólo para el iPhone.

Citando fuentes entre «gente que sabe», Mark Gurman de Bloomberg informa de que los próximos sistemas operativos de Apple se numerarán por el año de lanzamiento, no por el número de versión. El actual iOS 18 dará paso a iOS 26, en lugar de iOS 19. También se lanzarán iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 y visionOS 26.

Apple realiza estos cambios para garantizar la coherencia de la marca y abandonar el sistema actual, que puede causar confusión. Actualmente, iOS 18, watchOS 12, macOS 15 y visionOS 2 circulan con números diferentes — porque no debutaron al mismo tiempo. En este caso, la compañía utilizará el año que viene, no el actual, cuando aparezca el SO. Aunque los próximos sistemas operativos se lanzarán en torno a septiembre de 2025, se denominarán con el número 26.

Según el periodista, la compañía anunciará los cambios en la WWDC 2025, el 9 de junio. Los sistemas operativos también recibirán cambios en la interfaz de usuario unificada — esto será un intento de proporcionar una experiencia más holística cuando las personas se mueven entre dispositivos». El nuevo diseño Solarium incluirá tvOS, watchOS y visionOS. Como parte de los cambios, Apple planea hacer que el iPad sea más similar a un Mac — potencialmente haciéndolo más útil para el trabajo de oficina. Además, la compañía supuestamente tiene la intención de abrir sus modelos de inteligencia artificial para desarrolladores externos.

Le recordamos que los propios dispositivos de Apple pueden cambiar en los próximos años. Según los rumores, el aniversario El iPhone de 2027 será similar al primero del aparato. Por lo menos, Apple planea algo similar al concepto de Xiaomi con una pantalla completamente libre. El dispositivo también puede recibir cambios significativos en el relleno, en particular, Cámara de 200 MP. La liberación del el nuevo y delgado iPhone 17 Air.