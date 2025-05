Assassin’s Creed Shadows recibió una gran actualización — misión de historia, historias de personajes y un montón de correcciones

Ubisoft ha publicado un parche para Assassin’s Creed Shadows que añade una misión argumental, elimina los ciervos de la carretera y otras correcciones.

La actualización a gran escala se llama 1.006 para PS5 o Title Update 1.0.4 en otras plataformas. El juego salió a la venta hace un mes y ya ha recibido un parche que prohibía la destrucción de templos. Pero esta actualización se ha convertido en la mayor desde su lanzamiento.

La principal característica de la actualización es la misión de historia «Los Escritos de Louis Frois». Se abre tras completar la misión «El camino que sigue» en la línea Yasuke. A continuación, debe ir a Adzuchi y encuentra a Louis Frois al sur del Cuartel Comercial. En la misión, Naoe y Yasuke ayudarán a un viejo amigo, encontrarán notas perdidas, protegerán a Lady Satoko y aprenderán más sobre los jesuitas que operaban en el Japón del siglo XVI.

Otra novedad es la incorporación de biografías de personajes a la base de datos del Codex. Ahora es más fácil hacer un seguimiento de todos los aliados y enemigos que los personajes conocen durante el juego. Además de las novedades argumentales, el juego ha recibido mejoras técnicas. Entre ellas, estabilidad, rendimiento y correcciones de errores en Shadows:

Se ha corregido un error que impedía que funcionara el botón para ir al tablero de Yasuke en sus misiones personales.

Ahora todos los objetos cercanos a altares o edificios religiosos no pueden destruirse — esta característica causó polémica incluso antes del lanzamiento del juego. Anteriormente, el estudio había eliminado la posibilidad de destruir mesas y estanterías.

Los comerciantes ya no venderán varios objetos iguales, y comprar un tocado ya no sacará al jugador del menú.

Se ha corregido un error con los ciervos que aparecían en masa y corrían por las carreteras principales.

También se han actualizado las mecánicas de combate y sigilo:

El perk «Atardecer de Egan» se ha rediseñado para evitar la ralentización del tiempo infinito.

Se ha corregido un error que provocaba que las muertes no dañaran a los enemigos noqueados.

Ahora Naoe no se queda tras un doble asesinato, y el brutal asesinato de Yasuke funciona a todas las distancias.

La cámara de la esquina de la portada funciona de forma constante, y las alarmas ya no aparecen solas después de las escenas cortadas.

Al mismo tiempo, el parche arregla docenas de misiones de la historia. Por ejemplo, en las que los personajes no iban en la dirección correcta, desaparecían tras guardar o no activaban los diálogos. En la misión «Lucha de Kakushiba, Ikki» Momochi Sandai ahora ataca normalmente, y Nagato no desaparece tras cargar. Por otro lado, en la quest «Pérdida de un brazo» Tokubei ya no ataca a NPC aleatorios. Ubisoft también ha corregido un error por el que Yasuke recuperaba toda su salud por alguna razón después de ser golpeado por Marume Nagayoshi.

Como recordatorio, Assassin’s Creed Shadows salió a la venta el 20 de marzo y es compatible con Cubierta de vapor al principio. Pasar el juego dura unas 80 horas y durante este tiempo atrajo al menos 3 millones de jugadores.

Fuente: Game Rant