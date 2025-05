«Blancanieves» ya no es un fracaso: la nueva película protagonizada por «Wednesday» tiene un 0% de valoración en Rotten Tomatoes

Si te has estado preguntando qué no ver en los cines (y digitalmente) — entonces este texto es para ti.

El thriller psicológico «Hurry Up Tomorrow», que promocionada como «una película que esperan millones de fans en todo el mundo»se lanzó con un devastador 0% en Rotten Tomatoes cuando se publicaron las 14 primeras críticas.

‘HURRY UP TOMORROW’ debuts with a 0% on Rotten Tomatoes 🍅 Read our review: https://t.co/FZJTJ9qOz3 pic.twitter.com/7AvJvGv5Ov — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 15, 2025

Por el momento, la calificación ya ha aumentado al 16%pero esto hace poco por salvar la situación. Sigue siendo más bajo que en fallido «Blancanieves» (39%), la película de Minecraft (47%) y «Capitán América: Un mundo feliz» (48%) — el trío que ostentaba la condición de películas peor valoradas de 2025.

La película «Hurry Up Tomorrow», que acompaña al álbum homónimo de The Weeknd, muestra una versión ficcionalizada de un músico insomne al borde de un colapso mental hasta que un desconocido le lleva a una «odisea existencial». La película también está protagonizada por Jenna Ortega de «Wednesday» y Barry Keoghan, y está dirigida por Trey Edward Schultz, conocido por la película de terror «It Comes at Night».

Cuál es el problema de la película? De las palabras Entertainment Weekly, casi carece de argumento y parece «aburrida y narcisista», mientras que Associated Press se queja de «el guión complejo y la narrativa poco clara de». Página webThe Hollywood Reporter señala que Ortega y Keoghan «lo hacen lo mejor que pueden», invirtiendo una enorme energía en sus personajes apenas definidos, pero sus persistentes esfuerzos no bastan para hacer de Hurry Up Tomorrow algo más que «un enorme viaje de ego para su estrella».

La película «Hurry Up Tomorrow» se estrenará en los cines ucranianos el 29 de mayo. Pero no pierdas el tiempo, puedes ver a Ortega en segunda temporada «Wednesday», que comienza el 6 de agosto; mientras que Keoghan se ha unido a la versión cinematográfica de «Peaky Blinders».