Bungie robó el diseño a un artista para el shooter Marathon — sí, otra vez

Bungie «fue pillada» robando de nuevo — la artista alegó que sus obras aparecían en Marathon sin permiso.

Este tipo de escándalos no son nuevos para Bungie, pero esta vez los desarrolladores han «cabreado» a Antireal. La artista alegó que el próximo shooter Marathon utiliza elementos visuales de sus carteles de 2017 — sin licencia, sin mencionar la autoría y, por supuesto, sin pagar.

«Bungie ciertamente no tiene que contratarme cuando hago un juego que se basa en gran medida en el mismo lenguaje de diseño que he estado perfeccionando durante la última década. Pero por lo visto mi trabajo era lo bastante bueno como para que me robaran ideas y las pegaran por todo el juego sin pagar ni dar crédito», — escribe está en X (Twitter).