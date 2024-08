BYD Song Plus 2025: un crossover eléctrico con una autonomía de 520-605 km y un precio de 21 mil dólares.

BYD ha presentado un coche eléctrico Song Plus actualizado para el año modelo 2025. Esta versión del crossover recibió un diseño actualizado y nuevas características – 16 innovaciones al mismo precio que la configuración básica.

Con 4785 mm de largo, 1890 mm de ancho y 1660 mm de alto y una distancia entre ejes de 2765 mm, el BYD Song Plus compite con crossovers eléctricos como el Tesla Model Y, el Volkswagen ID.4 y el Hyundai Kona Electric.

El Song Plus 2025 tiene un nuevo diseño «náutico». Uno de los cambios más notables es el gran distintivo «BYD» iluminado, que sustituye al logotipo de la marca «Build Your Dreams». El coche está equipado con nuevas llantas deportivas de 19 pulgadas de baja resistencia a la rodadura. Un nuevo color «Black Sky Sandstone» está disponible para el interior. BYD también ha añadido carga inalámbrica para teléfonos de 50 W, un sistema ETC y ha actualizado el diseño del volante.

El 2025 Song Plus incorpora un nuevo habitáculo inteligente con DiLink 100 OS con control inteligente por voz y gestos. El nuevo crossover eléctrico de BYD está equipado con más de diez funciones ADAS, como el asistente de salida de carril y la frenada de emergencia automática con DiPliot.

El nuevo BYD Song Plus 2025 está disponible en tres niveles de acabado: Luxury, Premium y Flagship. Las versiones Luxury y Premium están equipadas con un motor eléctrico de 201 CV (150 kW) en el eje delantero y una batería de litio-hierro-fosfato de 71,8 kWh. El modelo insignia, el Flagship, tiene una batería de LFP de 87 kWh.

El precio del modelo básico Luxury con una autonomía de hasta 520 km (CLTC) comienza en 149.800 yuanes, unos 21.000 dólares. El mejor acabado Flagship ofrece una autonomía de hasta 605 km a un precio de 175.800 yuanes (24.600 dólares).

Fuente: electrek