Cambios significativos en el iPhone 18 de Apple: diseño diferente y lanzamiento en dos fases

Con el lanzamiento de la próxima línea iPhone 18, Apple podría introducir cambios significativos en su estrategia habitual de teléfonos inteligentes. Según el recurso The InformationApple planea dividir el lanzamiento en dos partes. En este caso, algunos de los modelos se mostrarán tradicionalmente en otoño, y el resto — en la primavera del año que viene.

De esta forma, Apple intentará «reavivar» las ventas de smartphones. Los últimos años han demostrado que las ventas de iPhone apenas crecen, ya que las actualizaciones son cada vez menos perceptibles para los usuarios de un año para otro.

En parte, la empresa espera reavivar el interés por el iPhone lanzando un nuevo modelo delgado iPhone 17 Air. Sin embargo, los proveedores no tienen mucha fe en su éxito. Este modelo sólo representará alrededor del 10% de la producción total. Los fabricantes ya se están preparando para la posibilidad de redirigir la capacidad de producción del iPhone 17 Air a otros modelos si este smartphone no cumple las expectativas. De momento, no hay certeza sobre su demanda.

Como medio adicional a largo plazo para aumentar las ventas, Apple está considerando una transición gradual a un nuevo calendario de lanzamientos de iPhone. A partir de 2026, cuando se lance el iPhone 18, la empresa quiere lanzar modelos premium en otoño y versiones más asequibles en la primavera del año que viene. En este caso, el iPhone 18 Air, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se lanzarán tradicionalmente en septiembre de 2026. Al mismo tiempo, Apple planea introducir su primer iPhone plegable. El iPhone 18 normal y el iPhone 18e más asequible saldrán a la venta en la primavera de 2027.

Los dos smartphones disponibles — iPhone 18 y 18e — tendrán un diseño más antiguo y fácil de fabricar. Por eso Apple realizará primero pruebas de producción en la India. Esto forma parte de una estrategia más amplia de la empresa para reducir su dependencia de la fabricación en China.

También se informa de que en 2026 y 2027, Apple está preparando cambios significativos en el diseño de las versiones más caras de sus teléfonos inteligentes. Según los rumores, la compañía planea mover los componentes de Face ID debajo de la pantalla en 2026. Esto eliminará por completo la actual muesca ovalada, que forma parte de la Isla Dinámica.

Como resultado, la pantalla del futuro iPhone — probablemente el iPhone 18 Pro — solo tendrá una interrupción notable: un pequeño agujero para la cámara frontal. Sin embargo, puede que aquí también nos llevemos una sorpresa. Según The Information, en los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, este agujero podría no estar situado en el centro, sino en la parte superior izquierda. Así lo ha comunicado una fuente con acceso directo a los planes de la compañía.

Aunque la colocación de la cámara frontal en la esquina — no es una novedad entre los teléfonos inteligentes, sería una decisión inusual para Apple. La compañía siempre ha apostado por la simetría y el diseño equilibrado, por lo que esta disposición será inesperada para muchos usuarios.

Esta colocación de la cámara solo será un paso provisional temporal. Ya en 2027, Apple podría ocultar por completo la cámara bajo la pantalla. Así, uno de los modelos de 2027 tendrá una verdadera pantalla «borde a borde» — sin recortes ni agujeros. Esto coincidirá simbólicamente con el 20 aniversario del primer iPhone.

Lanzar modelos de menor coste en primavera podría ayudar a la empresa a repartir las ventas de forma más uniforme a lo largo del año. El movimiento también insinúa que probablemente no veremos un nuevo modelo de iPhone 17e en 2026. Aunque la versión actual El iPhone 16E ya ha salido a la venta por separado de la línea principal.

