Cancelada tras la primera temporada la mítica serie de comedia de Netflix «Kaos» con Jeff Goldblum

Netflix ha cancelado la serie de comedia basada en la mitología griega «Kaos», que se estrenó el 29 de agosto. Jeff Goldblum ya no será Zeus.

En un escenario moderno, Zeus encadena a Prometeo tras una intromisión no autorizada en el gobierno divino. Prometeo intenta derrocar a Zeus con la ayuda de tres personas, Eurídice, Ariadna y Keneas. El guión ha sido escrito por Charlie Covell («The End of the F***ing World»).

La serie pasó cuatro semanas en el Top 10 de las listas de Netflix tras su estreno, pero no reunió una audiencia significativa durante este tiempo. En la segunda semana de su disponibilidad, ocupó el tercer puesto en la lista de televisión en inglés, y su número máximo de visionados alcanzó sólo los 5,9 millones.

Los críticos criticaron la serie por no estar a la altura de sus ambiciones, por tener demasiadas tramas separadas y por contar con dioses que casi nunca utilizan poderes divinos. No todos los espectadores estarán interesados en las mezquinas disputas de estos últimos.

El reparto de «Kaos» incluía a Janet McTeer como Hera, Aurora Perrineau como Eurídice, Cliff Curtis como Poseidón, David Thewlis como Hades, Raki Ayola como Perséfone, Killian Scott como Orfeo, Leila Farzad como Ariadna, Nabhan Rizwan como Dioniso, Debi Mazars como Medusa, Stephen Dillane como Prometeo, y otros.

Fuente: Variety