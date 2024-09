Carretera de la Furia: un conductor de Chevrolet Silverado robó una grúa y destrozó su propio coche junto con varios coches vecinos

El pasado viernes se produjo en Brooklyn, Nueva York, un incidente devastador y a la vez divertido con un Chevrolet Silverado. El propietario, tratando de salvar el coche de ser remolcado, causó muchos problemas.

El conductor de la grúa intentó arrastrar el Chevrolet lejos de la puerta, que había bloqueado. Tras una discusión con un trabajador municipal, el propietario de la camioneta saltó a la grúa y comenzó su propio camino de furia, no menos épico que el de la película Mad Max.

El vídeo de la escena comienza justo cuando el conductor de la grúa y el propietario del Chevrolet inician una discusión verbal. En ese momento, el Silverado estaba medio despegado del suelo, pero el conductor de la grúa no lo aseguró a la plataforma. Dejó de hacerlo cuando el propietario del Chevrolet empezó a amenazarle y a empujarle. Tras la refriega, este último saltó a la grúa y empezó a sembrar el caos y la destrucción.

En su ataque de ira, pareció olvidar que la puerta del conductor de su Silverado seguía abierta. Durante el trayecto, la puerta choca constantemente con los coches aparcados en las inmediaciones, destrozándolos a ellos y a la propia camioneta «Mad Max». Es más, cuando la grúa gira, la camioneta se cae, pero el tráfico continúa.

Man getting his pickup truck towed assaults tow truck driver, steals tow truck, then violently drags his own vehicle away slamming it into carspic.twitter.com/WPWbqtpWAL

