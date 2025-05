CD Projekt Red pone a la venta la trilogía The Witcher con descuentos de hasta el 90% — en honor al 10º aniversario de la tercera parte

The Witcher 3: Wild Hunt celebra su décimo aniversario — y para celebrarlo, CD Projekt Red ha organizado una venta a gran escala de toda la serie.

Hasta el 25 de mayo, podrás comprar todos los juegos de The Witcher a precios muy bajos. On Steam la trilogía cuesta menos de ₴200, y la tercera parte sólo ₴94 por separado. Así son los descuentos:

The Witcher 3: Wild Hunt —₴94 (90% de descuento)

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition —₴229 (80% de descuento)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition —₴59 (85% de descuento)

The Witcher: Enhanced Edition —₴37 (85% de descuento)

The Witcher Trilogy (1+2+3 básico) —₴171 (88% de descuento)

Si aún no has jugado a «The Witcher» o has pensado alguna vez en revisitar esta obra maestra de CDPR, este es un buen momento para hacerlo. Por ₴229, puedes hacerte con la versión completa de la tercera parte, que incluye los packs de expansión Hearts of Stone y Blood and Wine. Además, la versión para PC y consolas de nueva generación se ha actualizado para soportar 60 FPS, reflejos mejorados y otras mejoras gráficas.

Al mismo tiempo, los desarrolladores han publicado un tráiler festivo para celebrar el aniversario de The Witcher 3: Wild Hunt:

The Witcher 2: Assassins of Kings — es una parte más pequeña, pero aún fuerte, con una estructura lineal y una trama política. Por ₴59, obtendrás una campaña de 20-30 horas con un escenario de gran calidad. Si juegas primero a esta parte y luego a la tercera, podrás transferir partidas guardadas que afecten a la trama. Por ejemplo, una función genial es El tatuaje del cuello de Geralt, que puede conseguir en la segunda parte.

El primer juego — The Witcher — es el más adecuado para los fans que quieran ver cómo empezó todo. Es arcaico, con controles torpes y tutoriales confusos, pero tiene muchos elementos interesantes que no estaban presentes en las otras entregas (eh, esas cartas). Por cierto, los desarrolladores compartieron recientemente sus recuerdos de cómo El desarrollo de la primera parte convirtió el estudio en un caos.

La venta también incluye varios juegos relacionados del universo The Witcher:

Thronebreaker: The Witcher Tales —₴119 (80% de descuento)

The Witcher Adventure Game —₴25 (85% de descuento)

GWENT: Rogue Mage —₴53 (70% de descuento) — Se trata de un spin-off argumental del juego gratuito Gwent: The Witcher Card Game

Un día antes, ITC escribió que los mods devuelve a The Witcher 3 el sistema de habilidades del primer juegoañadiendo más de 200 habilidades nuevas. El juego también ha recibido 13 árboles de habilidades basados en el juego original. La noticia también enumera otros mods que podrían gustarte.

Fuente: Steam