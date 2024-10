Christopher Nolan cambió el final de «Joker», y la idea de la secuela se le ocurrió a Joaquin Phoenix en un sueño, — The Hollywood Reporter

The Hollywood Reporter (THR) publicó el material sobre los entresijos de la creación de «Joker: Locura para dos».

THR informa de que es poco probable que Warner Bros haga cambios de personal debido a la desigual acogida de la secuela. La película recibió el visto bueno de toda la dirección del estudio, convirtiéndose en un «fracaso colectivo» para Warner Bros.

Michael De Luca y Pamela Abdi, que se hicieron cargo de Warner Bros en junio de 2021, fueron de los primeros en decidirse a crear una secuela «Joker». El predecesor de Toby Emmerich ya había acordado los términos clave: el director Todd Phillips y el actor Joaquin Phoenix recibieron 20 millones de dólares cada uno, y el presupuesto de la película alcanzó los 190 millones de dólares, frente a los 55 millones de la primera parte.

Los directivos de Warner Bros. no podían negarse a crear una secuela, dado el éxito arrollador de la primera «Joker», que se convirtió en la película más taquillera con calificación R de la historia. Sin embargo, durante su fin de semana de estreno, del 4 al 6 de octubre, «Locura para dos» fracasó, habiendo recaudado sólo 37,8 millones de dólares en EE.UU. y se convirtió en la primera película de cómics calificada con una D por CinemaScore.

The Joker: FOLIE A DEUX scores a D. Did you catch this in theaters tonight? We would love to hear your thoughts. #TheJoker #cinemascore pic.twitter.com/FOKksjFRN9

— CinemaScore (@CinemaScore) October 5, 2024