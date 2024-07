Como en Fallout. El director «Alien: Romulus» ha compartido una foto desde el set de rodaje

El director de la película «Alien: Romulus» Fede Álvarez publicó una foto y un breve vídeo desde el set en X Twitter. La tecnología de la película recuerda un poco a la de Fallout.

Álvarez mostró el teléfono de emergencia que se vio en la primera imagen de «Alien: Romulus» el día de los alienígenas en 2023.

La siguiente foto muestra el interior de la nave espacial USCSS Corbelan IV.

El director también compartió una imagen de la terminal utilizada en la película con la bandera del equipo de fútbol uruguayo «Peñarol» de fondo. Se parece mucho a la de Fallout, ¿no? Al lado hay un martillo — probablemente para resolver problemas informáticos, incluso clavos.

Álvarez también mostró un modelo de producción de la nave, que da una idea de su aspecto. Se creó y luego se escaneó digitalmente para su uso en la película.

El director publicó un breve vídeo del plató.

We went to extreme lengths in #AlienRomulus to avoid CG sets. This is Jackson’s Star colony on the first night of shooting…. And btw, where did you see that RED neon sign before? pic.twitter.com/PRCbfZPwCu

— Fede Alvarez (@fedalvar) July 20, 2024