Cuidado Spore: El quinto episodio de The Last Of Us mostrará uno de los elementos más difíciles del juego

HBO ha publicado un teaser del quinto episodio de The Last Of Us — y parece que la adaptación mostrará un elemento clave de los juegos postapocalípticos de Naughty Dog que fue ignorado en la primera temporada.

El texto contiene spoilers de la segunda temporada de The Last Of Us.

Por supuesto, estamos hablando de esporas — la forma en que se propaga la infección, que fueron eliminadas en la primera temporada para disgusto de algunos fans. La única mención a ellas fue en una conversación entre Ellie (Bella Ramsay) y Tess (Anna Torv), en la que esta última dudaba de su existencia.

En el teaser, se nos muestra a Ellie y Dina (Isabella Merced) continuando su búsqueda de los miembros del WLF …para vengarse de Abby (Caitlin Deaver) por la muerte de Joel..y tropiezan con el cuerpo putrefacto de uno de los infectados, liberando esporas.

El juego demuestra que incluso después de la muerte de la persona infectada, el hongo de su interior sigue creciendo, formando un cuerpo fructífero y liberando esporas que infectan a cualquier persona que las inhale — los personajes pueden evitarlo utilizando máscaras de gas. En el teaser se puede ver que el hongo del cuerpo ha crecido musgosamente hasta alcanzar proporciones gigantescas, fundiéndose de hecho con el entorno.

El showrunner Craig Mazin en entrevistas anteriores explicó que la disputa se abandonó debido a la dificultad de rodar con máscaras de gas, aunque al menos una persona en la serie puede ignorar este medio de protección — Ellie, que es inmune. En el juego de Dean, es se entera del secreto de su amiga a través de una discusiónaunque la serie sustituyó al proceso de divulgación más familiar para los espectadores con un mordisco.

La serie The Last Of Us ya ha introducido clickers, stompers y stalkers — los últimos más agresivos e inteligentes que la mayoría de los infectados y son capaces de actuar en grupo, organizar emboscadas y esperar el momento perfecto para atacar. Sin embargo, el diálogo del teaser insinúa una amenaza aún mayor que los jugadores conocen bien — y se desconoce si se trata de Los tiradores de ácido o el jefe clave, el Rey Rata.

La segunda temporada de The Last Of Usdifusiónen HBO y Max a partir del 13 de abril — Actualmente se pueden ver 4 episodios de un total de 7. Primeras críticas de los medios de comunicación fueron en general positivas pero con insatisfacción por el final cortado; mientras que la valoración del público está cerca de un desastroso 53% en Rotten Tomatoes (con críticas principalmente al reparto). La tercera temporada oficialmente en desarrollo pero es probable que no debute antes de 2 años.