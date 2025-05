Cyberpunk 2 está oficialmente en fase de preproducción, 100 desarrolladores trabajan en el juego, — CD Projekt Red

CD Projekt Red ha confirmado oficialmente que Cyberpunk 2 (también conocido como Project Orion) ha entrado en la fase de preproducción.

Según estudiosy unos 100 desarrolladores trabajan ya en el proyecto. Esto significa que el juego está ahora mucho más cerca de su lanzamiento. Al mismo tiempo, se anunció mucho más tarde que el original, cuando la pieza estaba en el inicio de su largo viaje allá por 2012.

Junto con el anuncio de la etapa de Cyberpunk 2, la compañía compartió un informe para los inversores. Actualmente, los principales recursos de la compañía se centran en The Witcher 4, que emplea a 422 personas. El segundo buque insignia del estudio es la secuela de Cyberpunk 2077, más conocida como Project Orion. La secuela devolverá a los jugadores a la familiar Knight City, inspirada en Los Ángeles, y añadirá una nueva ubicación similar en espíritu a la oscura Chicago. Esos son todos los detalles por ahora — pero obviamente, el juego ampliar el escenario y la escala.

Mientras Orion acaba de empezar, CDPR presume del éxito de sus proyectos actuales. El DLC de Phantom Liberty ha vendido 10 millones de copias. Pero The Witcher 3 ha superado los 60 millones de copias, 10 millones de las cuales se han vendido en los últimos 5 años.

Aunque los juegos de la compañía son objetivamente exitosos — esperen nuevos juegos «mañana» no vale la pena. Por ejemplo, The Witcher 4 con Ciri como protagonista según estimaciones preliminares, no saldrá antes de 2027-2028. Si CDPR cambia completamente a Cyberpunk 2 después de eso, el lanzamiento podría retrasarse hasta 2030+. Al mismo tiempo, ambas franquicias se están pasando ahora a Unreal Engine 5, lo que debería proporcionar cierta unificación de procesos.

Además de Cyberpunk 2, CDPR también está trabajando en un spin-off de The Witcher, cuyo nombre en clave es Sirius, así como en una nueva propiedad intelectual llamada Hadar. La lista también incluye un proyecto matizado y un remake de The Witcher en fase de concepto. En total, el estudio polaco está trabajando en 9 proyectos:

Más en los planes del estudio Cyberpunk 2077 port en Switch 2 donde los gráficos parecen decentes. En cambio, aún no se está considerando portar The Witcher 3 a Switch 2, a pesar del éxito de la versión actualizada para las consolas de nueva generación.

