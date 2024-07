Deadpool se ha apoderado de la Xbox: Microsoft lanza un gamepad con «nalgas perfectas»

Microsoft ha presentado un nuevo modelo de gamepad inspirado en el popular superhéroe Deadpool. El nuevo Xbox Cheeky Controller presenta un inusual diseño trasero que imita las «nalgas perfectamente redondeadas» de Deadpool.

Este singular gadget ha sido creado como parte de la campaña publicitaria de la próxima película «Deadpool y Lobezno». Microsoft afirma que el mando «encarna las nalgas de acero de Deadpool en su robusto (pero sorprendentemente cómodo) agarre». El diseño del dispositivo recrea por completo el traje táctico rojo y negro del superhéroe, incluidos los patrones y cinturones característicos.

Funcionalmente, el nuevo mando no difiere de los modelos estándar, a pesar del peso adicional. Sin embargo, sigue sin estar claro cómo se abrirá el compartimento de la batería en el panel trasero.

Make his finest asset yours

Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌

Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios’ Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb

— Xbox (@Xbox) July 17, 2024