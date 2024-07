«Deadpool y Lobezno» — el villano, interpretado por Emma Corrine, es similar a Hans Landa por Christoph Waltz y al Willy Wonka de Gene Wilder.

En «Deadpool y Lobezno», Emma Corrine interpretará a Cassandra Nova, la gemela malvada del profesor Charles Xavier de la franquicia «X-Men». Corrine nos habla de los personajes en los que se inspira y de prepararse demasiado para el papel.

У conversación Emma Corrine en su entrevista con la revista GQ califica al Willy Wonka de Gene Wilder «uno de los mejores villanos de todos los tiempos». El actor interpretó al personaje en la película de 1971 «Willy Wonka y la fábrica de chocolate dirigida por Mel Stewart.

«Hay algo extravagante en la interpretación de Gene Wilder. Es una energía similar a la de Christoph Waltz en «Malditos bastardos». Lleva uniforme, se sienta a beber un vaso de leche y finge ser una maldita hada madrina» dice Corrine.

Walz interpreta al oficial de las SS Hans Landa en Malditos bastardos «Inglourious Basterds» de Quentin Tarantino. El actor ganó el «Oscar» al Mejor Actor Secundario por este papel, y muchos consideran su personaje uno de los mejores villanos del cine.

«Es tan desarmantemente educado, dulce e insignificante, y es realmente espeluznante. Es aún más siniestro porque no tiene que hacer nada».

Ryan Reynolds y el director Shawn Levy también le dijeron a la actriz que imaginaron al villano de la película de Tarantino como base personaje «Deadpool y Lobezno». «Ryan y Sean proponen esta idea, que apoyo plenamente».

En un momento dado, Levy concertó una reunión con Corrine sin decir para qué era, dado el carácter ultrasecreto de Marvel. La propuesta desconcertó por completo a Corrine — se necesitaba un curso acelerado para conocer el universo Marvel.

«Es un fenómeno y me siento muy afortunado de formar parte de él. Especialmente con «Deadpool» porque me encanta el hecho de que sea consciente de sí mismo y crítico con su propio funcionamiento interior»», añade Emma Corrin.

Emma dice que quería invitar a una entrenadora personal para que interpretara lo mejor posible a Cassandra. Pero el estudio rechazó su oferta. Resulta que una transformación física no era lo que el equipo de Marvel necesitaba del debut de Corrine en el MCU.

«Pregunto si puedo tener un entrenador personal y me dijeron «no». Me dijeron que no debía hacer ningún entrenamiento físico. Me estaba preparando para una gran transformación, pero me dijeron: «Esto no te lo exigen en absoluto».