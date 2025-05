Death Stranding 2 «fue a por el oro» — Kojima terminó de trabajar en On the Beach

Kojima Productions ha confirmado oficialmente — Death Stranding 2: On the Beach está completo y «se ha hecho de oro».

Esto significa que la versión final del juego está lista para su producción y lanzamiento. Ahora solo queda esperar a que salga a la venta el 26 de junio. Por supuesto, esto no garantiza la ausencia total de parches el primer día, pero la parte principal ya se ha pulido.

No es solo una marca de estado, sino una señal de que el juego está listo para ser impreso en discos y preparado para su distribución digital. No se sabe mucho sobre el argumento de On the Beach — todo empieza 11 meses después de la primera parte. En un reciente gameplay de 30 minutos, mostramos nuevos biomas, una nave base y una extraña muñeca Dollman. También conocemos una de las mecánicas interesantes del juego — esquiva a los jefes sin perder la trama.

Cabe señalar que actualmente reserva Death Stranding 2: On the Beach. La edición normal costará ₴2199, mientras que la Digital Deluxe es ligeramente más cara, ₴2399. Esta última proporciona 48 horas de acceso anticipado, así como un montón de contenido adicional. Por cualquier pedido anticipado, los jugadores recibirán un holograma y exoesqueletos.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH has gone gold 📀

The journey begins soon — just a little longer until June 26 👍

Pre-order the Digital Deluxe Edition for Early Access from June 24!https://t.co/xjZu6R2g9b#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/q5Xju2O7I3

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 9, 2025