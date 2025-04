Del tamaño de una moneda: Implantan a un niño de 7 años el corazón artificial más pequeño del mundo

En la ciudad china de Wuhan, unos cirujanos trasplantaron con éxito un corazón artificial con levitación magnética de sólo 45 gramos a un niño de 7 años.

El dispositivo de levitación magnética de tercera generación está diseñado para tratar la insuficiencia cardíaca infantil. Cada año, unos 40.000 niños con insuficiencia cardíaca son hospitalizados en China. De ellos, entre el 7 y el 10% necesitan un trasplante urgente.

Sin embargo, el país realiza menos de 100 trasplantes pediátricos al año debido a la grave escasez de donantes. Sin embargo, en Wuhan, unos cirujanos han trasplantado con éxito a un niño de 7 años un diminuto corazón artificial del tamaño de una moneda, que se mueve por levitación magnética.

Se sabe que el niño, llamado En mayo de 2024, a Jun Jun se le diagnosticó una insuficiencia cardíaca terminal y se le recomendó someterse a trasplante de corazón. Otras pruebas demostraron que el paciente tenía un grupo sanguíneo poco común, lo que dificultaba aún más encontrar un donante. El niño desarrolló una insuficiencia respiratoria y se enfrentó a altos riesgos infecciosos y otras complicaciones.

Se tomó la decisión de implantar un dispositivo especializado con maglev para niños con insuficiencia cardíaca. Cabe destacar que el diámetro del dispositivo es de sólo 2,9 cm y su peso de sólo 45 gramos. Este dispositivo funciona a una velocidad de 1.500 a 3.600 revoluciones por minuto para soportar circulación sanguínea estable en niños con bajo peso. El dispositivo funciona como un potente motor, permitiendo que los ventrículos debilitados descansen, favoreciendo la circulación sanguínea.

Estos dispositivos están diseñados para proporcionar apoyo temporal de la función cardiaca. Sin embargo, los modelos actuales suelen dañar los vasos sanguíneos o están diseñados exclusivamente para adultos. Para resolver este problema, en 2021, el Hospital de Wuhan ha firmado un acuerdo con Shenzhen Core Medical Technology Co. Ltd. Ltd. Han desarrollado conjuntamente un dispositivo de cojín magnético de tercera generación diseñado específicamente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca infantil.

A diferencia de los modelos para pacientes adultos, este dispositivo no es una versión más pequeña, sino que está diseñado específicamente para niños, con todos los parámetros ajustados para satisfacer las necesidades anatómicas y fisiológicas únicas de los pacientes jóvenes. Tras una operación de cinco horas, el paciente de 7 años volvió a respirar por sí mismo al día siguiente y fue trasladado a una planta especializada cinco días después. El niño presenta ahora constantes vitales estables y tiene perspectivas de continuar el tratamiento.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Fuente: Interesting Engineering