Desconocido The Witcher 3: Modder restaura final extendido donde Ciri se convierte en bruja

La escena final extendida cortada de The Witcher 3: Wild Hunt, en la que Ciri se convierte en bruja, ha sido restaurada. Ha resultado ser un poco más sincera y con nuevos detalles.

Usuario NexusMods merigoldmaribor ha restaurado otro corte de la escena final el tercer «Witcher». En el final «bueno» del juego principal, hay un poco más de contenido con Geralt y Ciri. Después de que la chica reciba la espada como regalo de Geralt, la escena sigue evolucionando.

«Ana está esperando en Ellander», — dice Geralt.

Ellander es un ducado de Temeraire situado al este de Vyssima, la capital de Temeraire, que en The Witcher 3 sólo aparece como un antiguo palacio real, pero que es el escenario principal del primer juego.

«Podemos conocerla en dos días si nos damos prisa», — responde Ciri.

Entonces se acercan a la puerta de la posada y el juego corta a una pantalla negra que inicia los créditos. Una versión alternativa de la escena hace referencia a Triss si el jugador ha elegido tener una relación con ella.

Según IGN, no deberías buscar esta escena pistas de The Witcher 4 también conocido como Proyecto Polaris. Como dice Ciri, sólo faltan dos días para el Ducado, así que probablemente no signifique una localización en el nuevo juego. Pero no se puede afirmar nada con seguridad. Según algunas suposiciones, Ciri será la protagonista del cuarto «Witcher», y Geralt, como se informó anteriormente, será un personaje secundario.

. https://youtu.be/HHcqUeftAoM

Además, el reciente cómic Canon «The Witcher: Curse of the Ravens» cuenta la historia de Ciri la Bruja, que está con Geralt y Annifer en Novigrad y sus alrededores. La expansión «Blood and Wine» tiene lugar tres años después del juego principal, y Geralt acaba retirándose a Toussaint.

Fuente: IGN