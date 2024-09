Diablo 4 ingresó 150 millones de dólares por microtransacciones y más de 1.000 millones en total, — jefe de producto

Blizzard ha recibido una enorme cantidad de ingresos de Diablo 4 a un año del lanzamiento del juego. Harrison Froeschke, director sénior de producto del juego, proporcionó una cantidad aproximada.

La información no se publicó en el sitio web oficial del desarrollador, sino en el perfil de LinkedIn de Froeschke, en sus logros oficiales. Desde su lanzamiento, Diablo IV ha generado más de mil millones de dólares en ingresos, incluidos aproximadamente 150 millones procedentes de microtransacciones internas. Más tarde, el directivo probablemente se dio cuenta de que había revelado demasiado y ocultó su página.

Según Froeschke, su papel en Blizzard incluía «liderar la estrategia de monetización para cosméticos en tienda, precios, bundling, descuentos personalizados y planificación de la hoja de ruta, lo que generó más de 150 millones de dólares en ingresos de MTX». También se encargó «de cada paso de ventas del juego, desde el pedido anticipado hasta el primer paquete de expansión, configurando y colaborando con otros equipos, lo que dio como resultado unos ingresos totales de más de mil millones de dólares durante la vida del juego».

Cabe destacar que a los cinco días de su lanzamiento en junio de 2023, Diablo 4 ya había ganado 666 millones de dólares, en gran parte gracias a los pedidos anticipados. Esto convirtió a la cuarta entrega de la franquicia en uno de los juegos de venta más rápida de todos los tiempos. Blizzard estaba ansiosa por presumir de este hecho. Por eso, superar la barrera de los mil millones puede no parecer tan sorprendente.

Es probable que los desarrolladores experimenten pronto otro aumento de ingresos, ya que la primera expansión de Diablo IV: Vessel of Hatred saldrá a la venta en menos de un mes. Vessel of Hatred saldrá a la venta en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S el 8 de octubre de 2024. Ese día también dará comienzo la sexta temporada del juego.

Fuentes: GamePressure, PC Gamer