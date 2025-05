Ejemplo para «Blancanieves»: la crítica calificó a «Lilo y Stitch» la mejor película de la historia de Disney

Las primeras reacciones de la crítica a la adaptación cinematográfica «live-action» de la historia de Lilo y Stitch son sorprendentemente positivas y definen la película como la mejor de la larga historia de Disney.

«Lilo y Stitch es la mejor película de acción real de Disney hasta la fecha. Ver a Stitch en su forma «viva» en la gran pantalla evoca una enorme ola de nostalgia. Hay muchas risas y momentos conmovedores. La película tiene un ritmo similar a la original, pero al mismo tiempo añade algo nuevo», — Wendy Lee Zani, crítica independiente.

«La mayor sorpresa del año y, sin duda, el mejor remake Disney del cine. Dean Fleischer Kemp crea una alegre aventura familiar que captura el caos y el encanto del original. Además, resulta increíblemente divertida y enternecedora gracias a la actuación estelar de Mai Kealoha», — Daniel Baptista, The Movie Podcast.

«Una dulce reimaginación que en su mayor parte capta el espíritu del original a través de una lente moderna. La relación entre Lilo y Nani parece aún más sincera. Sigue siendo cruda y real y es la esencia emocional central de la historia. Por supuesto, Stitch aporta algo de caos hilarante», — Michael Lee, crítico independiente

«Algunos personajes secundarios están infravalorados (aunque me gustan algunas de las nuevas incorporaciones), pero Lilo y Stitch conserva la sólida base emocional del original, con más énfasis en el vínculo (y la tensión) entre Lilo y Nani. Hay en ella una sinceridad de la que carecen algunos remakes de Disney», — Eric Goldman, columnista de Fandom e IGN.

La película «Lilo y Stitch», dirigida por Dean Fleischer Kemp («Marcel, La concha en los zapatos»), está basada en la película de animación de 2002 del mismo nombre: Stitch, un alienígena modificado genéticamente, aterriza en Hawái y se hace pasar por un perro que ha sido adoptado por una niña huérfana llamada Lilo. Mientras el dúo causa estragos en la ciudad, Stitch es perseguido por policías alienígenas y por su creador, el genetista Jumbo Jukiba.

Maya Kealoha encarna a Lilo, su hermana Nani es interpretada por Sydney Agudong y Chris Sanders, que trabajó en la película de animación original, pone voz a Stitch. La película también cuenta con Zach Galifianakis, Billy Magnussen y Courtney B. Vance.

Disney lleva años intentando lanzar el remake y ha invertido mucho en su marketing. El primer teaser tráiler de la película recibió 158 millones de visitas en un día, la segunda cifra más alta de los remakes del estudio, solo superada por El Rey León» 2018.

Parece que «La Compañía del Ratón» tiene la oportunidad de reconstruir su reputación tras el fracaso de este año con «Blancanieves» — la película recibió una fuerte dosis de críticas antes del estrenoEn particular, debido a la elección de una actriz colombiana para el papel protagonista y a unos dudosos gnomos CGI. La situación no hizo más que empeorar con el estreno, y IMDb tuvo que ocultar temporalmente la calificación. La taquilla recaudada por «Blancanieves» de los cines, Mientras tanto, no ha roto el presupuestoque se rumorea alcanzó la friolera de 350 millones de dólares. Les recordamos que después de que Disney dejó de trabajar en el remake «Rapunzel», que estaba en desarrollo activo. Si los resultados de «Lilo y Stitch» son mejores, el estudio podría reconsiderar estos planes.

El estreno de «Lilo y Stitch» en los cines ucranianos tendrá lugar el 22 de mayo.