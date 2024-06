El 15% de los ucranianos no enciende el aire acondicionado en absoluto para sostener la red, pero el 15% no ha reducido el consumo energía — encuesta

Como consecuencia de los bombardeos de los ocupantes rusos, el sistema eléctrico de Ucrania ha sufrido importantes daños y pérdidas de capacidad de generación. La electricidad producida actualmente no es suficiente para todos los consumidores. Por eso, para equilibrar el sistema eléctrico, hay que recurrir a cortes programados y de emergencia.

Al mismo tiempo, casi todos los hierros llaman al consumo económico de electricidad durante las horas en que está disponible. En particular, se insta a los ucranianos a no encender electrodomésticos potentes, como aires acondicionados y calderas, para reducir la carga de la red eléctrica. Ahora tenemos la oportunidad de evaluar hasta qué punto los ucranianos «escuchan» tales llamamientos.

El equipo de Rakuten Viber realizó una encuesta anónima entre los usuarios del servicio de mensajería (más de 35 mil participantes, grupo de edad clave — 34-45 años, más del 50% de los encuestados menores de 45 años) para averiguar si los ucranianos ahorran electricidad y cómo lo hacen.

Se observa que el 85% de los encuestados ha reducido su consumo de energía para apoyar el sistema. Al mismo tiempo, el 62% de los encuestados ahorra siempre, y el 20% — intenta seguir los consejos para ahorrar dinero, pero no siempre es posible. Al mismo tiempo, el 8% de los encuestados no ha reducido el consumo de energía porque no cree que consuma mucho, y el 7% de los usuarios no ahorra por falta de tiempo cuando hay luz. Así, el 15% de los encuestados no ha reducido su consumo de energía.

Para la pregunta «¿Ahorras electricidad para mantener la red eléctrica?Las respuestas» se distribuyeron de la siguiente manera:

Sí, ahorro un máximo del 62%;

Intento seguir los consejos para ahorrar, pero no siempre lo consigo — 20%;

No ahorro porque no creo que consuma mucho — 8%;

No ahorro dinero: apenas tengo tiempo para hacerlo todo cuando hay —7% de luz;

Sí, ahorro dinero, pero sólo cuando me advierten de un límite de consumo de —3%.

Además, se preguntó a los ucranianos en qué ahorran más electricidad. Resultó que cerca de la mitad de los encuestados (42%) ahorran en todo — aire acondicionado, iluminación, menor uso de aparatos de cocina, etc. Uno de cada cinco encuestados (18%) desenchufa todos los aparatos que no utiliza. Los usuarios también encienden menos o nada el aire acondicionado (15%) y las luces (15%). El 9% de los encuestados reduce el uso de aparatos de cocina — hervidor, hornillo, lavavajillas, etc.

Respuestas a preguntas «Si estás ahorrando dinero, ¿en qué estás ahorrando energía en primer lugar?» se distribuyeron de la siguiente manera: