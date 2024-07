El Amazonas está al borde del desastre: una tribu que no tenía contacto con la humanidad emerge de la selva por primera vez

En Perú, los miembros de una de las tribus indígenas más aisladas del mundo han huido de la selva amazónica a medida que los madereros se acercan a sus territorios.

La tribu Mashco Piro, que había estado viviendo sin contacto con el mundo exterior, apareció cerca del río Las Piedras, en Perú. Esto ocurrió poco después de que las empresas madereras obtuvieran permiso para talar árboles en la región. La organización de derechos humanos «Survival International» (Survival International) difundió imágenes de vídeo del incidente.

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies.

Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XB pic.twitter.com/fZv5rryzVp

— Survival International (@Survival) July 16, 2024