El año pasado, el mundo gastó 91.400 millones de dólares en armas nucleares — más de 250 millones diarios

La humanidad vuelve a subir la apuesta en la carrera nuclear. En 2023, el mundo gastó más de 91.400 millones de dólares en armas nucleares — es decir, más de 250 millones de dólares diarios, 174.000 dólares por minuto o casi 3.000 dólares por segundo. Datos extraídos del nuevo informe La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que considera estos gastos «un mal uso inaceptable de los fondos públicos».

Nueve países poseen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Todos ellos aumentaron el gasto en armas nucleares el año pasado. Los gastos en 2023 son 10.700 millones de dólares más que en 2022. Estados Unidos es el líder en este sentido, con el 80% del aumento. El año pasado, Estados Unidos gastó más en armas nucleares que todos los demás países juntos — 51.500 millones de dólares. China fue el segundo país que más gastó, con 11.800 millones de dólares, seguida de Rusia se acerca con un gasto de 8.300 millones de dólares. El Reino Unido y Francia gastaron 8.100 millones y 6.100 millones, respectivamente.

No sólo los gobiernos gastan dinero en armas nucleares. 20 corporaciones han invertido un total de 30.000 millones de dólares en su desarrollo, producción y apoyo. En 2023, la industria recibió al menos 7.900 millones de dólares en nuevos contratos nucleares. Honeywell International obtuvo el mayor beneficio de la producción, con unos 6.200 millones de dólares, seguida de Northrop Grumman (5.900 millones), BAE Systems (3.300 millones), Lockheed Martin (2.890 millones) y General Dynamics (2.700 millones). Al menos cinco empresas – BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Peraton – tienen contratos hasta 2039.

El informe no menciona el gasto en armas nucleares de algunas organizaciones estatales, como Bharat Dynamics Limited (India), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) o Rostec (Rusia), que contribuyen significativamente al desarrollo nuclear pero no revelan datos.

Fuente: IFLScience