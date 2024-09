El antiguo Twitter llega a los televisores — La app beta de X TV está disponible en las tiendas de Google, Amazon y LG

En marzo, Elon Musk confirmó que X Twitter está trabajando en la aplicación X TV para ver vídeos de la plataforma en tu televisor. La versión beta de X TV ya está disponible en las tiendas de aplicaciones.

La versión preliminar de X TV está disponible en Google Play Store, Amazon App Store y en Tienda LG. Sin embargo, aún no está disponible en la App Store de Apple — Los usuarios de Apple TV quizá tengan que esperar un poco.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

La descripción de la aplicación en Google Play Store dice: «La X App — ¡es la plaza digital global de confianza para todos en tu televisor! Descubre una nueva forma de experimentar el mundo de X mientras te llevamos contenidos únicos y emocionantes directamente a tu salón».

Instalar X TV te permite ver todos los vídeos de la plataforma en tu televisor, incluidas las emisiones en directo. El servicio es gratuito, pero tienes que iniciar sesión en tu cuenta.

La interfaz de X TV parece muy similar a la de YouTube. La aplicación, con una calificación de 12+ en Play Store, ya cuenta con más de 5.000 descargas. Antes del lanzamiento de la app, los usuarios de X tenían que transmitir vídeos desde iOS o Android a la gran pantalla.

X TV aún no está disponible en la App Store de Apple, pero iOS tiene una función X que aún no está disponible en otras. Se trata de la edición indefinida de mensajes. No hay fecha límite para la edición, pero sólo hay cinco intentos. Mike Anderson, el ingeniero jefe de la red social, contó sobre esto.

Edit DMs now available on iOS! Download the latest app to access the feature. Other platforms coming soon. pic.twitter.com/231fkxVI5u — Mike (@cambridgemike) August 31, 2024

«La edición de DM ya está disponible en iOS. Descarga la última app para acceder a esta función. Otras plataformas próximamente».

Sin embargo, según Anderson, los usuarios no podrán editar mensajes o imágenes cifradas — X sigue trabajando en ello. Además, «aunque» no es posible ver las versiones anteriores de los mensajes editados, la plataforma las almacena.