El Apple Watch avisa de enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Apple ha lanzado la app Vitals para watchOS 11 que, según sus propietarios, puede detectar posibles enfermedades varios días antes de la aparición de los síntomas.

Diseñada específicamente para el Apple Watch, Vitals analiza los principales indicadores de salud registrados durante el sueño a lo largo de la semana. Algunos usuarios ya han apreciado función y decir que parece proporcionar una conclusión sobre la enfermedad incluso antes de que aparezcan los síntomas en los humanos.

«Empecé a usar Vitals en beta y desde entonces he estado enfermo unas dos veces. Las dos veces, la aplicación me avisó con unos días de antelación, aunque no me sentía enfermo».