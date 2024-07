El CEO de Epic Games dice que la función Find My — de Apple es «tecnología de vigilancia espeluznante» que no debería existir

El consejero delegado de Epic Games, Tim Sweeney, ha criticado el servicio Find My («Localizador») de Apple por permitir el rastreo de personas. Así reaccionó en el servicio X a la noticia sobre Find My de 9to5mac. Aunque la noticia original no se refería a problemas de seguridad en absoluto, sino al hecho de que el servicio está disponible en todos los países excepto en Corea del Sur.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?!

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024