El desarrollador de Baldur’s Gate 3 acaricia un paquete de Oreo para hacer «correcta» la escena de sexo con Emperador (vídeo)

Al parecer, de niña, su madre no le prohibía jugar con la comida.

Ten cuidado. Hay spoilers a continuación.

Baldur’s Gate 3 impresiona a los jugadores no sólo por su apasionante argumento, sino también por sus escenas sexuales. Entre ellas, destaca la posibilidad de un acercamiento romántico con un elytid — una criatura con tentáculos en la cara.

Larian Studios compartió un método inusual utilizado por su desarrolladora Elodie Cheselli para crear animaciones realistas. Acarició un paquete de galletas Oreo rellenas de crema, imitando los movimientos de un personaje acariciando el tentáculo de un monstruo.

Since we’re sharing a behind-the-scenes look at how Baldur’s Gate 3 was made, here’s our Senior Cinematic Artist, @HighLODLar, stroking a pack of cream-filled biscuits as a reference for the tentacle-stroking animation during the sex scene with the Emperor.

Yes, really. pic.twitter.com/7AgmY66LDm

— Larian Studios (@larianstudios) August 22, 2024