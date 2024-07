El desarrollador de Borderlands anuncia un nuevo juego y una segunda película

Han pasado cinco años desde el último gran juego de Borderlands, y la pregunta es: ¿cuándo será el próximo? Randy Pitchford, Presidente Gearbox Studios, dice que no tendrá que esperar mucho tiempo.

«No he podido ocultar que estamos trabajando en muchas cosas, y que estamos trabajando en cosas grandes. Estoy seguro de que nuestros fans estarán muy, muy emocionados con el próximo proyecto de juego cuando estemos listos para anunciarlo. Os diré que no vamos a hacer esperar demasiado a la gente antes de anunciarlo».

Pitchford insinúa que el anuncio del próximo Película Borderlands puede estar disponible «a finales de año, posiblemente antes». Se refiere al juego:

«Tengo el mayor y mejor equipo de la historia trabajando en lo que sabemos que es exactamente lo que nuestros fans quieren de nosotros, así que estoy muy, muy emocionado. Estoy deseando hablar de ello».

La última gran entrega de la serie fue Borderlands 3 en 2019, pero en 2022 se lanzaron New Tales from the Borderlands y el juego de rol Tiny Tina’s Wonderlands. Este último juego resultó ser un éxito, y Pitchford insinúa que es probable que veamos más del subuniverso inspirado en D&D.

«En el primer juego de Wonderlands, conseguimos un resultado mayor que en el primer juego de Borderlands, así que podemos aprovechar eso. Me encanta la fantasía. Por eso creamos el DLC original Dragon Keep para Borderlands 2, porque me encanta la fantasía. A muchos de nosotros en Gearbox nos encanta la fantasía, y esto nos da la oportunidad de hacerlo en el contexto de Borderlands, creo que nuestros fans deberían esperar más de ella».

Fuente: GamesRadar