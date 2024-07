El desarrollador del juego ucraniano «Echo of Pripyat» planeaba venderlo en Rusia — «para recaudar fondos para las Fuerzas Armadas».

Chornozem Interactive, el estudio detrás del simulador de caminata «Echo of Pripyat», ahora se ha disculpado públicamente y ha dicho que las ventas en Rusia han sido canceladas después de conversaciones con el equipo.

En la industria ucraniana del videojuego estalló un escándalo: uno de los socios de Chornozem Interactive, el guionista Andriy Chebankov, descubrió que el juego se anunciaba en ruso «vkontakte»y además capturas de pantalla del chat de trabajo sólo confirmó los planes del estudio de vender el juego en Rusia:

Todo empezó con el hecho de que por la mañana me «alegré» mucho de recibir un mensaje de que el jefe de desarrollo estaba pensando seriamente en permitir las ventas en Rusia, porque su juego.. pic.twitter.com/9afvcVnvQS

Un eco de Pripyat. Lo pensé un poco y decidí que el mundo debía saberlo. No firmé el acuerdo de confidencialidad, sólo taché los nombres.

En la correspondencia, el jefe de desarrollo dice que las ventas en Rusia estaban previstas «desde el principio»y también comparó su propio juego con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, que, a diferencia de la creación de GSC Game World, supuestamente no tendrá idioma ruso. El resto del equipo de Chornozem Interactive criticó la idea del CEO, y algunos decidieron abandonar el estudio tras la noticia:

Afortunadamente, su idea no caló en el equipo y algunos incluso se marcharon. Incluido yo. Menos mal que no tuve tiempo de hacer nada, porque esto es una puta mierda pic.twitter.com/GV3GoWGv7P

A continuación, debajo del mensaje, aparecía lo siguiente comentario (probablemente del mismo responsable de desarrollo):

El estudio ha publicado ahora un comunicado en la cuenta oficial de Twitter del juego disculpándose por sus planes. En el mensaje se afirma que las capturas de pantalla de la correspondencia no reflejan la imagen completa, y que estaba previsto destinar los beneficios de las ventas del juego a ayudar a Ucrania.

El texto íntegro de la declaración está disponible en el post:

— Echo of Prypiat (@EchoOfPripyat) July 9, 2024

Sólo podemos esperar que la postura sobre la venta del juego en Rusia perteneciera a una sola persona, que, por desgracia, hizo así una mala publicidad de «Echo of Pripyat» en Ucrania. Hemos enviado una solicitud de comentarios al estudio para aclarar este punto, ya que muchas personas han participado en el juego, y la mayoría de ellos podrían no haber sido conscientes de los planes de su empleador. Aún no hemos recibido respuesta, pero actualizaremos el texto en cuanto nos llegue