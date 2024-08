El director de «Deadpool» y «Amor, muerte y robots» dirigirá una serie antológica basada en videojuegos

Tim Miller, director de la primera película «Deadpool» (2016) y creador de la serie «Love, Death and Robots», dirigirá la serie de antología «Secret Level —, una adaptación a la pantalla de diferentes mundos de videojuegos.

Durante mucho tiempo, las adaptaciones de juegos fracasaron, pero en los últimos años se ha producido una oleada de proyectos de éxito en este sentido. Los estudios y los servicios de streaming están ansiosos por sacar provecho de ello: recientemente, los espectadores han visto adaptaciones de éxito de The Last of Us, The Super Mario Bros. y Fallout.

Ahora Prime Video abordará de nuevo adaptaciones de juegos de la serie de Tim Miller y su estudio Blur, el equipo detrás de «Love, Death and Robots». «The Secret Level» — es una serie antológica de animación para adultos que consiste en historias originales de los mundos de juegos populares. Se espera que la serie se lance oficialmente en breve. Actualmente se conocen algunos de los títulos que serán adaptados: New World, Spelunky y otros juegos de PlayStation.

Aunque Tim Miller ha «Deadpool» y «Terminator: Terminator», es «Amor, muerte y robots» lo que le convierte en el director perfecto para «Secret Level». La serie es un colorido entretejido de diferentes estilos de animación, historias vívidas en los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror.

Blur Studios tampoco es ajeno a los videojuegos, ya que el estudio animó las cutscenes de Halo 2: Anniversary y Halo Wars. Dado que se acerca la inauguración de la Gamescom, es muy posible que próximamente se revelen más datos sobre «Secret Level».

Fuente:ScreenRant