El director del juego de MindsEye dijo que el juego «recibió la orden de ser un éxito» con un toque de Rockstar: «Es obvio quién está detrás».

¿No te gusta algo? Entonces es un bot. El director de juego de MindsEye — el nuevo juego de Build a Rocket Boy — insinúa una campaña de odio planeada por Rockstar, no por los jugadores de a pie.

El juego está dirigido por un antiguo productor GTA Leslie Benzis, razón por la que probablemente el codirector del estudio, Mark Gerhard, aludió a caras conocidas del antiguo estudio. Según él, se lanzó una campaña coordinada de descrédito contra MindsEye. La suposición comenzó con comentarios en el chat de Discord del próximo juego de acción. Se le preguntó si la reacción «negativa» a las proyecciones anteriores de MindsEye fue financiada por alguien.

No mencionó ningún nombre directamente, pero muchos jugadores decidieron que se trataba de Rockstar Games. Las sospechas son sencillas: se trata de la empresa en la que Benzis trabajó en GTA, Red Dead Redemption, LA Noire, Manhunt y Max Payne 3. Dejó Rockstar hace 10 años, y ahora está haciendo un juego que ya ha bautizado «un pariente espiritual de la GTA».

Sin embargo, las reacciones a MindsEye distan mucho de ser entusiastas. En la anterior previsualizar el juego ha sido criticado por bugs, mala conducción y disparos mediocres. La historia durará 15 horas, las cutscenes tienen buena pinta — pero en general, las críticas califican el juego «un desastre roto».

Previews for Mindseye (by former Rockstar Games producer Leslie Benzies) are out and they are not looking promising at all.

A quick rundown:

– Reportedly a broken mess, filled with bugs.

– 15 hours long story

– Driving feels “stiff”

– Cut scenes look great and are well… pic.twitter.com/ZLlGR1a1Xi

— Synth Potato 🥔 (@SynthPotato) May 22, 2025