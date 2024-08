El final de la segunda temporada de «House of the Dragon» recibió la peor audiencia de la historia del programa

El domingo se estrenó el episodio final de la segunda temporada de «House of the Dragon», que atrajo a 8,9 millones de espectadores US TV and digital platform data, la mayor audiencia de la temporada y un 14% más que el primer episodio, según HBO.

Al mismo tiempo, las cifras siguen estando por debajo de en el estreno de la primera temporada, con casi 10 millones de espectadoresque fue la mayor desde el final de «Juego de Tronos» en mayo de 2019. En cuanto a las cifras globales, la audiencia de la segunda temporada descendió un 22 % respecto a la primera tras el estreno.

Mientras tanto, los espectadores no apreciaron el final de la segunda temporada, según la calificación de Rotten Tomatoes: Actualmente, el octavo episodio sólo tiene el 50% del total «frescura» (la puntuación más baja de la historia de la temporada y probablemente de todo el programa).

En los comentarios, los espectadores mencionan mucho diálogo e intriga en el final, pero al mismo tiempo, la ausencia de al menos una batalla. De hecho, el octavo episodio se convirtió en un «tráiler de 70 minutos de la tercera temporada de», y la propia segunda temporada se alargó para preparar la guerra, que nunca se vio.

House of the Dragon Season 2 pic.twitter.com/PBUPzwENUV — Colin Bosco (@Bosco_Dash) August 5, 2024

«House of the Dragon» es una precuela de la exitosa «Juego de Tronos», basada en la novela de George R.R. Martin «Fuego y Sangre». La trama muestra la lucha de los Targaryen verde y negro por el trono — acontecimientos que tienen lugar 200 años antes de los sucesos de «Juego de Tronos». Actualmente, los showrunners han anunciado que la serie finalizará con la cuarta temporada, y el desarrollo de la tercera temporada comenzará «a principios de 2025».

Anteriormente, George R.R. Martin confirmó que siete series del universo «Juego de Tronos están en desarrollo a la vez, en particular«10.000 barcos», Serie Aegon el Conquistador y «Caballero de los Siete Reinos».