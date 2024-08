El Google Pixel 9 más caro recibió un Video Boost limitado sin 8K ni zoom 20x

Los teléfonos inteligentes Google Pixel 9 no solo tienen un nuevo aspecto y hardware, sino también nuevas funciones de cámara. Pero el más caro de ellos se mantuvo «recortado».

Smartphones Pixel 9 Pro Fold por 1800 dólares no tendrá el modo de cámara que tienen los más baratos Pixel 9 Pro y Pro XL. No podrán utilizar algunas de las atractivas funciones de Video Boost. Esto puede ser un factor importante para no elegir un nuevo teléfono plegable.

La tecnología Video Boost de Google se introdujo por primera vez con el lanzamiento del Pixel 8 Pro. La mayoría de sus mejoras se basan en el procesamiento en la nube utilizando Google Photos. Lo mismo ocurre con la serie Pixel 9, donde Google Photos hace un trabajo importante.

Por supuesto, no toda la «magia» sucede en la nube. También hay algunos requisitos para el hardware del smartphone. Si comparas las cámaras, puedes ver que el Pixel 9 Pro Fold se queda atrás con respecto a los otros dispositivos de la línea. El Pixel 9 y el Pixel 9 Pro cuentan con una cámara principal Octa PD de 50MP y una cámara Quad PD ultra gran angular de 48MP.

El Pixel 9 Pro Fold tiene buenas cámaras: una cámara principal Quad PD de 48MP, una cámara ultra gran angular y una cámara teleobjetivo Dual PD de 10,5MP. El Pixel 9 Pro Fold tendrá acceso a algunas funciones de Video Boost como HDR+ y Night Sight. Pero no podrá aumentar la resolución de vídeo de 4K a 8K ni utilizar la función Super Res Zoom Video (zoom x20 sin pérdida).

Si necesitas un smartphone plegable con buenas cámaras, el Google Pixel 9 Pro Fold sigue siendo una buena opción. Sin embargo, si necesitas todo lo que ofrecen las cámaras, el Pixel 9 Pro y el Pro XL parecen ser los mejores.

Fuente: Android Authority