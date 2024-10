El guionista de la nueva serie «Harry Potter» no ha terminado los libros y duda de la viabilidad de una adaptación fiel

Andy Greenwald, uno de los nuevos guionistas anunciados de la próxima serie de televisión «Harry Potter» para HBO Max, expresó sus dudas sobre la viabilidad de una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling.

Lo dijo en el podcast The Watch (vía ThatParkPlace).

Greenwald, conocido por ser el showrunner de la serie «Into the Woods» y por su trabajo en la serie de FX «Legion», admitió que una adaptación directa de las novelas de Rowling probablemente tendría éxito.

No obstante, Greenwald expresó su desinterés personal por trasladar con precisión el texto a la pantalla. Admitió que no había terminado todos los libros de la serie:

«Si algo se anuncia como una adaptación completamente fiel, probablemente no lo disfrute porque no he leído todos los libros. Se los leí a mi hija mayor hasta que aprendió a leer sola, y entonces se me adelantó».