El logro secreto de Xbox: por qué sólo lo consiguió Todd Howard y qué dice?

Todd Howard, CEO de Bethesda, tiene un logro exclusivo para Xbox, pero su texto ha permanecido en secreto durante casi cuatro años.

En septiembre de 2020, Xbox obsequió a Todd Howard con un juego especial. Con este regalo, Howard recibió el premio Lifetime Achievement de la Game Developers Conference (GDC). Al iniciar el juego se desbloqueaba automáticamente un logro Xbox llamado Lifetime, valorado en 1000 puntos.

Recientemente, el sitio web TrueAchievementsque se especializa en logros en juegos, ha encontrado una descripción completa de este trofeo único. El texto del logro dice así:

«Refleja la increíble habilidad de Todd Howard y su equipo para crear mundos tan reales como cualquiera de la Tierra».

La revelación de esta información provocó una viva reacción de los usuarios de TrueAchievements. Los comentaristas recordaron los memes más famosos asociados a Howard, incluidas numerosas reediciones de Skyrim. Uno de los usuarios citó la frase «¡Simplemente funciona!», que se hizo popular tras la presentación de Fallout 4.

Todd Howard lleva 30 años trabajando en la industria del videojuego. Se unió a Bethesda en 1994 y participó en el desarrollo de la versión en CD de The Elder Scrolls: Arena. El primer proyecto completo de Howard fue The Terminator: Future Shock, publicado en 1995. Se hizo muy conocido como director de Fallout 3 y The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Recientemente, Howard ha hecho realidad su sueño de crear un juego de rol espacial Starfield. También actuó como productor ejecutivo del juego Indiana Jones and the Great Circleque supuso otro hito importante en su carrera. Según Pete Hines, antiguo vicepresidente de marketing de Bethesda, Howard «es probablemente el mayor fan de Indiana Jones del planeta».

Fuente: Gamesradar