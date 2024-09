El mod God of War Ragnarok para PC cancela la vinculación obligatoria a PSN

Si algo no gusta a los usuarios de PC, lo cambian. A nadie le gusta la vinculación de God of War: Ragnarok a la PSN no es bueno para nadie.

Apenas unos días después del lanzamiento God of War: Ragnarok se ha publicado un mod que anula el requisito de tener una cuenta de PlayStation Network. Es extremadamente sencillo para los usuarios. No se necesita PSN ni ninguna red para jugar, ya que se trata de un juego para un solo jugador.

El mod elimina por completo los requisitos del SDK de PlayStation para PC. Todo lo que necesitas hacer es descargar el mod y copiar los archivos version.dll y PsPcSdk.dll en la carpeta del juego. Eso es todo, estás listo para empezar.

Curiosamente, debido al requisito de tener una cuenta PSN, Sony ha bloqueado el juego en muchos países. Además, el juego ya ha sido agrietado, y los usuarios que no querían registrarse en PSN a menudo ponen «piratas». Por lo tanto, no tiene sentido imponer PSN en un PC.

Al iniciar en un PC God of War: Ragnarok contenía muchos fallos técnicosAlgunos de ellos ya se han solucionado con un parche. Según los comentarios de los usuarios, el juego ya está en un estado aceptable.

Fuente: DSOG