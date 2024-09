El nuevo criptoproyecto de Trump: últimos detalles sobre World Liberty Financial y los tokens WLFI

El ex presidente de EE.UU. y actual candidato presidencial Donald Trump lanzó oficialmente un proyecto de criptomoneda llamado World Liberty Financial en la plataforma X desde su finca de Mar-a-Lago. El acto tuvo lugar a pesar del reciente atentado contra la vida del político durante un partido de golf Radiodifusión duró más de dos horas y atrajo a 1,3 millones de oyentes. Otros oradores fueron los hijos del candidato a la presidencia de EE: Eric Trump y Donald Trump Jr.

Por cierto, según declaraciones financieraspresentado en agosto, Donald Trump ganó unos 7,2 millones de dólares en 2023 a través de un acuerdo de licencia con NFT INT, LLC, una empresa que vende NFTs, o fichas no fungibles, «tarjetas» con la imagen del expresidente estadounidense.

El ex presidente estadounidense también guarda entre 250.000 y 500.000 dólares en una cartera de Ethereum.

La plataforma Arkham estima la cartera de criptomonedas de Trump en 5,7 millones de dólares (a 17 de septiembre de 2024).

¿Qué es World Liberty Financial y el token WLFI?

Durante la entrevista virtual se dieron a conocer mínimos detalles. Donald Trump Jr. afirmó que esta iniciativa ofrecerá nuevas oportunidades a aquellas personas que no pueden obtener financiación de los bancos tradicionales. El propio Donald Trump se mostró optimista sobre el futuro de la criptoindustria:

«Es una industria joven y de rápido crecimiento. Creo en ella».

Al acto virtual también asistió el amigo de Trump, el inversor inmobiliario Steve Witkoff, que confirmó su participación en el proyecto.

La plataforma World Liberty Financial se describe como un mercado financiero descentralizado (DeFi) en la blockchain Ethereum donde la gente puede pedir prestado, prestar y ganar intereses en criptodivisas. DeFi se diferencia de las finanzas tradicionales en que no hay intermediarios. Todas las transacciones tienen lugar en la cadena de bloques, que se rige por contratos inteligentes.

El proyecto de criptodivisa de Trump promete ser «más fácil de usar» y asequible que las alternativas actuales, y estará respaldado por un token de gobierno intransferible (es decir, no comerciable) de World Liberty Financial (WLFI). Probablemente será el token Soulbound (SBT).

Mientras tanto, el equipo de World Liberty Financial dirigido por Zach Folkman y Chase Herro ha revelado algunos detalles de Decrypt:

la venta de tokens estará regulada por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).

La mayor parte del suministro de tokens — 62,66% — se distribuirá durante la próxima venta de tokens.

Parte de la recaudación neta se destinará al fondo de reserva del monedero multisuscripción del proyecto.

Una parte de los ingresos netos de la venta de tokens se destinará a los fundadores del proyecto, al equipo y a los proveedores de servicios.

Aproximadamente el 17,33% del WLFI se utilizará para fomentar una mayor participación en la gestión de World Liberty, así como otras iniciativas de desarrollo comunitario.

El 20% restante de los tokens se destinará al equipo del proyecto, asesores y futuros empleados. La parte no revelada del WLFI se destinará a la Fundación WLF y al Grupo Witkoff.

¡Cuidado con las falsificaciones!

Es interesante que después del anuncio oficial, los tokens falsos llamados World Liberty Financial (tickers WLFI, WLF, WL, puede haber otros) comenzaron a moverse en diferentes direcciones de precios. Tenga en cuenta que hay muchos tokens no oficiales similares en diferentes blockchains. Todavía no ha habido un lanzamiento oficial.