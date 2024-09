El primer vistazo al Tesla Robotaxi – el coche ya ha sido visto en el set de rodaje de Warner Bros.

Se espera que Tesla desvele finalmente su esperado nuevo coche Robotaxi en un evento que tendrá lugar el 10 de octubre en los estudios Warner Bros. La presentación estaba prevista inicialmente para agosto. Pero se pospuso porque Elon Musk exigió «un cambio importante en el diseño del frontal».

En vísperas de la presentación, el 10 de octubre, se vio un Robotaxi deambulando por el plató de Warner Bros. Como se puede ver en la imagen inferior, el coche está muy camuflado. No obstante, se puede hacer una cierta impresión de él.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.

We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk

— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024