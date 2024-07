El profético vídeo de Steve Jobs de 1983 publicado en Internet por primera vez

El Archivo Steve Jobs ha publicado por primera vez un vídeo del discurso de Steve Jobs, de 28 años, en la Conferencia Internacional de Diseño de Aspen (Colorado) en 1983. Esta filmación nunca se había publicado antes.

El discurso de Steve Jobs se centró en el futuro de los ordenadores y en cómo cambiarían la vida cotidiana de la gente.

Steve Jobs Archive fue fundada en 2022 por la viuda de Lauren Powell Jobs, Tim Cook y Jony Ive. La empresa ha creado un sitio web que contiene una colección de citas, fotos, vídeos y correos electrónicos de Jobs. La empresa también ofrece becas a jóvenes creadores que quieran seguir sus pasos.

La nueva página incluye una introducción de Jony Ive, que dirigió el departamento de diseño de Apple durante más de dos décadas y era amigo íntimo de Jobs:

«Steve rara vez asistía a conferencias de diseño. Era 1983, antes del lanzamiento del Mac, y aún era relativamente pronto en Apple. Me parece impresionante lo profunda que era su comprensión de los cambios drásticos que se avecinaban cuando el ordenador se generalizara. Por supuesto, no sólo fue profético, sino también fundamental a la hora de identificar productos que cambiarían nuestra cultura y nuestras vidas para siempre. … Steve señala que los esfuerzos de diseño en EE.UU. en aquella época se centraban en los automóviles, y se prestaba poca atención o esfuerzo a la electrónica de consumo. … Durante su charla, Steve predice que, en 1986, las ventas de PC superarán a las de automóviles y que, en los próximos diez años, la gente pasará más tiempo con sus PC que en sus coches. Para principios de los 80, estas eran afirmaciones absurdas. Mientras describe lo que él considera la inevitabilidad de que esta nueva categoría se convierta en omnipresente, pide ayuda a los diseñadores del público. Les pide que empiecen a pensar en el diseño de estos productos, porque bien o mal diseñados, seguirán fabricándose. … La revolución que Steve describió hace más de 40 años se debió, en parte, a su profundo compromiso con un cierto tipo de responsabilidad cívica. Se preocupaba más allá de cualquier imperativo funcional. Era su victoria por la belleza, por la pureza y, como él decía, por estar maldito. Realmente creía que haciendo algo útil, atractivo y bello, expresamos nuestro amor por la humanidad.»

En la página The Objects of Our Life puedes encontrar más información sobre el discurso de Jobs, así como ver fotos y exposiciones de la época. El vídeo completo del discurso de Jobs se encuentra al final de la página.