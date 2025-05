El RPG japonés de culto Persona 4 tendrá un remake, pero sin las «voces» — habituales del actor de doblaje Yosuke

El remake del RPG japonés de culto Persona 4 parece cada vez más real, al menos según el actor de doblaje Juri Loventhal.

El actor estadounidense ha confirmado que no le han vuelto a llamar para que retome el papel de Yosuke Hanamura, al que interpretó en el clásico Persona 4 y sus spin-offs. Incluso suplicó volver a ser Yosuke, pero Atlus se negó. Sin embargo, lo más interesante de sus palabras es que habla directamente del remake de Persona 4.

«Y para los que siguen preguntando — no, no volveré al papel de Yosuke para el remake de Persona 4. Se lo he pedido. Puede que incluso haya suplicado, pero no me quieren de vuelta»», escribió Lowenthal en su post de BlueSky.

Atlus no ha anunciado oficialmente el remake, pero es una señal directa de que el juego ya está en desarrollo. Además, ventiladores asocian un posible remake con el dominio P4re.jp (está relacionado con la serie). El dominio se actualizó recientemente — actividad similar tuvo lugar antes del lanzamiento de Persona 3 Reload.

https://t.co/f7QKo2AEQG domain just got updated again. Reveal is going to be soon pic.twitter.com/T5VwY7HENQ — Soni (@Msoni187) April 21, 2025

En cuanto al no regreso de los actores de doblaje — no es la primera vez que el estudio impide el regreso de las voces «originales». En Persona 3 Reload, el reparto angloparlante se renovó por completo. El propio Lowenthal puso voz en su día al protagonista de Persona 3, pero en el remake solo interpretó a un personaje secundario — Eiichiro Takeba. Junto con Lowenthal, no regresará Erin Fitzgerald, que puso voz a Chi Satonaka en Persona 4 Golden, Persona 4 Arena Ultimax y Persona 4 Dancing All Night.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

No se han dado a conocer los motivos de esta decisión. Lo que sí se sabe es que los actores de videojuegos — incluido Lowenthal — siguen en huelga bajo los auspicios del sindicato SAG-AFTRA. Reclaman protección para no ser sustituidos por inteligencia artificial. Aunque no hay pruebas directas de que la huelga afectara a la selección de actores para el remake, el contexto juega un papel importante. En este contexto, podemos recordar la situación de la actriz de doblaje Eloy, que puede sustituirse tranquilamentey cómo EA estaba forzando «votos» con Apex Legends «a cavarse un agujero».

Otra cosa interesante sobre Persona 4 es que, en marzo de 2024, la cantante Shihoko Hirata, que interpretaba canciones clave en el juego, insinuó que estaba grabando algo nuevo. Es lógico suponer que también para el remake. Poco a poco, el puzle va encajando: renovación del dominio, nuevas canciones, actores que no regresan — el trabajo en el juego está en marcha.

Tras el éxito de Persona 3 Reload, un remake de la 4ª parte parece un paso lógico. Probablemente, Atlus haya decidido actualizar las voces de todos los personajes a la vez, como hizo en P3R. Los fans dan por hecho que Atlus mostrará Persona 4 en el Summer Game Fest del 6 de junio — que es cuando los insiders prometen varios anuncios japoneses. Así que es muy posible que una confirmación oficial no esté muy lejos.

Al mismo tiempo, se prepara otra entrega de la franquicia — el juego para móviles y PC Persona 5: The Phantom X saldrá a la venta el 26 de junio de 2025. Mientras tanto, los fans de la serie también esperan el anuncio de Persona 6, ya que han pasado más de 8 años desde P5. Lanzamientos anteriores RPG de los desarrolladores de Persona — y conquistó de inmediato a la crítica. Para ella, son se inspiraron en «El Señor de los Anillos», pero al final renunciaron a.

Fuente: Nintendo Life