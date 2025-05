El segundo tráiler de GTA 6 obtuvo 475 millones de visitas al día — cinco veces más que el primero

El segundo tráiler de GTA 6 fue visto más de 475 millones de veces en las primeras 24 horas en todas las plataformas.

El vídeo de Rockstar no solo «disparó» — se convirtió en el mayor lanzamiento, según la compañía El primer tráiler, publicado en 2023en el mismo periodo y se convirtió en el vídeo no musical más visto de la historia de la plataforma. Pero el nuevo vídeo se multiplicó por cinco, alcanzando casi 500 millones de visitas en un solo día. Para comparar: el tráiler «Deadpool y Lobezno» llegó a ganar 365 millones, y «Los cuatro fantásticos: Los primeros pasos» — algo más de 200 millones.

Nuevo personal Ciudad de Weiss (+ otros 5 lugares principales) y personajes principales mostró cómo la falta de información sobre el juego creó un hype mayor. Los fans hicieron trizas no sólo el tráiler, en el que mirando PlayStation o burbujas dentro de una botella de cerveza, sino también música. La canción Hot Together de The Pointer Sisters, que aparece en el vídeo, se disparó un +182.000% en Spotify.

«Grand Theft Auto atraviesa la cultura pop como casi ninguna otra cosa. La música ha sido una parte integral de la serie desde el principio, por lo que es genial ver a los nuevos y viejos fans por igual comprometerse con la canción icónica de esta manera,» dice Sulinna Ong, Global Head of Editorial, Spotify.

GTA 6 iba a salir a la venta en 2025, pero la fecha se aplazó — ahora el lanzamiento está previsto para el 26 de mayo de 2026. Otros editores han exhalado que lanzar juegos este año tiene más posibilidades de éxito, incluido Death Stranding 2.

Volviendo a GTA — el proyecto se confirmó oficialmente en 2022, pero se empezó a trabajar en él mucho antes. Según estimaciones no oficiales, el presupuesto del juego superó los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, teniendo en cuenta que GTA 5 ha ganado aproximadamente 10.000 millones de dólares desde su lanzamiento en 2013, se trata de una inversión que bien puede dar sus frutos.

Fuente: The Hollywood Reporter