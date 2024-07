El Señor de los Anillos «El teaser de El Señor de los Anillos» muestra a un nuevo mago — podría ser Saruman

La serie «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» transcurre en la Segunda Edad de la Tierra Media, por lo que hay pocos personajes conocidos de las películas de Jackson. Pero los espectadores atentos han encontrado uno más.

Personajes como Galadriel y Sauron La razón de su larga esperanza de vida. Los fans han encontrado a otro longevo en un reciente teaser de Amazon Prime Video.

Un teaser de 20 segundos de la segunda temporada de «El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder» publicado en las redes sociales muestra a un mago sin nombre con una barba característica interpretado por Ciaran Hinds. Los fans supusieron inmediatamente que se trataba de un viejo conocido — Saruman (o al menos uno de los Istari).

Your return to Middle-earth is getting closer. pic.twitter.com/B80M2wLDUz

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) July 29, 2024