El software Deep-Live-Cam para la sustitución de rostros en tiempo real durante la retransmisión de vídeo arrasa en Internet

En los últimos días, Deep-Live-Cam ha arrasado en las redes sociales. Crea expresiones faciales de alta calidad en tiempo real.

La aplicación añade un digitalizador facial a la imagen de una cámara web en directo, y realiza un seguimiento de la pose, la iluminación y las expresiones faciales. Los resultados no son perfectos, pero el nivel actual es impresionante.

Deep-Live-Cam lleva en desarrollo desde finales del año pasado, pero el proyecto ha empezado a llamar la atención en Internet recientemente. El vídeo demuestra claramente la capacidad de «vestir» los rostros de Mark Zuckerberg, George Clooney y otros.

Some experiments – it works almost flawlessly and it’s totally real-time. Took me 5 minutes to install. pic.twitter.com/Ow0QRF7WOj

— joao (@jay_wooow) August 9, 2024