El subsuelo marciano esconde un océano de agua — nuevo descubrimiento de la misión InSight de la NASA

Los investigadores han descubierto indicios de la existencia de agua líquida bajo la superficie de Marte analizando los datos del rover InSight de la NASA.

Un nuevo estudio basado en los datos de la misión InSight (Exploración interior mediante investigaciones sísmicas) de la NASA ha hallado indicios de la existencia de agua líquida bajo la superficie de Marte. Este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de la evolución del planeta y la posibilidad de vida en él.

En la actualidad, Marte es un planeta desértico y frío, pero en el pasado la situación era diferente. Los científicos han supuesto durante mucho tiempo la presencia de agua en Marte al observar formaciones en su superficie, como valles y lagos desecados. Sin embargo, seguía siendo un misterio a dónde había desaparecido esa agua.

Los investigadores barajaron dos posibles escenarios: el agua podría haberse evaporado al espacio o penetrado en las profundidades del planeta. Para resolver este misterio, la NASA envió a Marte la nave InSight, equipada con un sismómetro para estudiar la estructura interna del planeta.

Vashan Wright, autor principal del estudio del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, destacó la importancia de comprender el ciclo marciano del agua para estudiar la evolución del clima, la superficie y el interior del planeta.

Mediante el análisis de las ondas sísmicas de los vehículos exploradores de Marte, el equipo de científicos creó un modelo que indica la presencia de agua líquida en la corteza media de Marte. Según sus estimaciones, el volumen de agua puede alcanzar 1-2 km en términos de espesor de la capa de agua, lo que supera el volumen de los hipotéticos antiguos océanos marcianos.

Es probable que el agua se encuentre entre 11,5 y 20 kilómetros por debajo de la superficie, lo que la haría inaccesible para los futuros astronautas. Sin embargo, este descubrimiento puede apuntar a nuevos lugares donde buscar vida en el planeta.

Michael Manga, catedrático de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de California en Berkeley, señaló que el descubrimiento de una gran reserva de agua líquida permite conocer el clima pasado y el posible clima futuro de Marte. También subrayó que tales condiciones podrían teóricamente albergar vida, como ocurre en las minas profundas y en el fondo del océano en la Tierra.

Resultados del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fuente: Iflscience