Elon Musk quiere crear una armadura «Iron Man» tras el intento de asesinato de Trump

El fallido intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump ha dejado a muchos pensando en la seguridad. Elon Musk, a quien a menudo se compara con «Iron Man» Tony Stark, decidió crear su propia armadura.

Musk habló de su deseo de crear una «armadura metálica voladora» en respuesta a la preocupación de X usuarios de Twitter por su seguridad tras el incidente con Trump.

Ian Miles Cheong, amigo de Musk, también le pidió «triple» protección.

Dangerous times ahead.

Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024